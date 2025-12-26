هل الشوفان أفضل من الخبز؟ معهد التغذية يجيب

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أن الشوفان لا يتمتع بفوائد غذائية تفوق الحبوب التقليدية مثل القمح والأرز والذرة، مشيرًا إلى أن الفروق الغذائية بين هذه الحبوب ليست كبيرة كما يعتقد البعض.

ثلاث ملاعق من الشوفان المطبوخ تعطي نحو 80 سعرًا حراريًّا

أوضح معهد التغذية أن ثلاث ملاعق من الشوفان المطبوخ تعطي نحو 80 سعرًا حراريًّا، وهي قيمة تعادل تقريبًا ربع رغيف من الخبز، كما تحتوي هذه الكمية على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات.

الشوفان يتميز بارتفاع محتواه من الألياف

وأكد معهد التغذية في فيديو توعوي أن الشوفان يتميز بارتفاع محتواه من الألياف، وهو ما يجعله مشابهًا للقمح من حيث الفائدة الغذائية، لافتًا إلى أن الاختيار بين أنواع الحبوب يجب أن يعتمد على الكمية المتناولة وطريقة التحضير، وليس على نوع الحبوب وحده.



والشوفان من الحبوب الكاملة الشائعة، وينظر إليه كخيار غذائي صحي عند تناوله بالكميات المناسبة وضمن نظام متوازن.

ويستخدم بطرق متعددة مثل الشوفان الكامل، أو رقائق الشوفان، أو دقيق الشوفان، ويمكن تناوله مطبوخًا أو مضافًا إلى المخبوزات.



القيمة الغذائية للشوفان

أوضح معهد التغذية أن الشوفان له قيمة غذائية مرتفعة حيث يعتبر مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة، ويحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، خاصة ألياف البيتا جلوكان ويمد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B، والمغنيسيوم، والحديد.



يحتوي على قدر معتدل من البروتين النباتي مقارنة ببعض الحبوب الأخرى.



فوائد الشوفان

كشف معهد التغذية عن أهم فوائد الشوفان تتضمن:

تحسين الهضم: يساعد محتواه العالي من الألياف على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك.



الشعور بالشبع: الألياف تبطئ عملية الهضم، ما يساعد على الإحساس بالامتلاء لفترة أطول.



تنظيم مستوى السكر في الدم: ألياف البيتا جلوكان تساهم في إبطاء امتصاص السكر، ما يفيد مرضى السكري عند الالتزام بالكميات الموصى بها.



دعم صحة القلب: قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.



المساعدة في التحكم بالوزن: بفضل الشبع والطاقة المستقرة التي يوفرها.

