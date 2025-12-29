الرعاية الصحية: خبير إسباني أجرى 4 عمليات قسطرة قلبية متقدمة وفحص 130 مريضا في 48 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج زيارة الخبير الإسباني العالمي في أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور خوسيه دياز فرنانديز، إلى مجمعي السويس الطبي والإسماعيلية الطبي، خلال يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري، والتي تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتبادل الخبرات الطبية الدولية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

زيارة الخبير الإسباني تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات القلب والقسطرة التداخلية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن زيارة الخبير الإسباني تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات القلب والقسطرة التداخلية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي ونقل الخبرات العملية يُعد من الركائز الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه في مجمع السويس الطبي تم الإعداد المسبق للزيارة من خلال تنظيم عيادات تحضيرية على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على نحو 130 حالة من الحالات القلبية، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مع الخبير الإسباني، وذلك في إطار منظومة عمل تكاملية تهدف إلى اختيار الحالات الأنسب للتدخلات المتقدمة.

وأضاف أن الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة بمجمع السويس الطبي، والذي ضم كلًا من الدكتور أحمد علي، رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور محمد صبري، استشاري القلب والقسطرة، والدكتور أحمد عبدالفتاح، أخصائي القلب، والدكتور عبدالله، نائب القلب، وبالتعاون مع الخبير الإسباني، نجح في إجراء حالتين لتغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) لمرضى تجاوزت أعمارهم السبعين عامًا، كبديل آمن لجراحة القلب المفتوح، وقد تم إجراء التدخلات بنجاح وفق أعلى المعايير الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن زيارة الخبير الإسباني شملت أيضًا مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تم تنظيم ورشة عمل متخصصة (TAVI Workshop) استهدفت تدريب نحو 20 طبيبًا من أطباء القلب التداخلي، بما يعزز نقل الخبرة العملية والتطبيقية في هذا التخصص الدقيق، إلى جانب إجراء عمليتي TAVI بنجاح داخل المجمع.

وأكد رئيس الهيئة أن تنظيم ورش العمل التطبيقية والتدريب العملي المباشر يُسهم في بناء كوادر طبية مصرية متميزة وقادرة على إجراء أحدث التدخلات القلبية الدقيقة، بما يسهم في تعزيز توطين اللامركزية في العلاج، ويعزز قدرة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على تقديم خدمات متقدمة تضاهي المعايير العالمية.

تنفيذ برامج التعاون الطبي الدولي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات العالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ برامج التعاون الطبي الدولي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات العالمية، بما يدعم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ويضمن تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.

وتجدُر الإشارة إلى أن الدكتور خوسيه دياز فرنانديز يُعد من القامات الطبية العالمية في مجال أمراض القلب والقسطرة التداخلية، حيث يشغل منصب رئيس قسم أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى خوان رامون خيمينيث الجامعي بمدينة هويلفا الإسبانية، كما يدير معامل القسطرة بكل من مستشفى خوان رامون خيمينيث ومستشفى كوستا دي لا لوز – كيرون بهويلفا، وكان سابقًا مديرًا لمعمل القسطرة بمستشفى نيسا - الجرف بمدينة إشبيلية، ما يعكس خبراته الواسعة في إجراء التدخلات القلبية الدقيقة والمعقدة وإدارة معامل القسطرة، ويؤكد قيمة الزيارات والبرامج التدريبية التي ينفذها في مجمعي السويس والإسماعيلية الطبيين ضمن جهود الهيئة لنقل الخبرات الطبية العالمية وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل المنشآت الصحية المصرية.

