الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: مبادرة كبار السن تقدم خدماتها لـ 2 مليون مواطن

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط
ads

‏أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية  لـ2 مليون مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وذلك خلال 3 أعوام من انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 وحتى نوفمبر 2025، ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف عن الأمراض غير السارية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وأضاف أن الخدمات والفحوصات المتقدمة تتضمن رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية العامة، وتشمل الحزمة أيضًا الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المصاحبة للتقدم في العمر، وذلك من خلال الاستبيانات النفسية والمعرفية المعتمدة.

الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025

أخبار مصر: منتخب مصر يواجه أنجولا، أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس، الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا، خريطة سقوط الأمطار اليوم

جدير بالذكر أن المستفيدين من المبادرة يحصلون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التي تتطلب تدخلات متقدمة للمستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات الكريسماس 100 مليون صحة الاضطرابات النفسية ارتفاع ضغط الدم الاعتلال الكلوي الامراض غير السارية الصحة والسكان الرعاية الصحية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الموجات فوق الصوتية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025

الصحة: تنفيذ 903 قوافل طبية مجانية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من 2026

هل تكفي وجبة واحدة لتغذية الجسم طوال اليوم؟

الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا وتأثيره على الجهاز التنفسي

الصحة تحذر من لجوء البعض لإيداع أبنائهم بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة

الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

بعد فيديو هروب المرضى، "الصحة" تغلق مصحة غير مرخصة في المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads