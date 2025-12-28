حسام حسن: أنجولا من المنتخبات القوية.. والفوز مهم لنا من الناحية الفنية

18 حجم الخط

أكد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، أن مباراة الفراعنة أمام أنجولا تحمل أهمية خاصة من الناحية الفنية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتعامل مع اللقاء بعقلية الفوز، مع السعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يُعقد حاليًا، إن منتخب أنجولا يُعد من المنتخبات القوية والمحترمة، مؤكدًا أن منتخب مصر يحترم جميع المنافسين ويدخل أي مباراة بهدف الانتصار، واعتبر مواجهة أنجولا فرصة مهمة للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة.

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب يتمتع بروح معنوية عالية وعزيمة قوية، وهو أمر طبيعي لمنتخب كبير يسعى دائمًا لإسعاد جماهيره، مؤكدًا امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار الذين يضعون مصلحة الوطن وتحقيق طموحات الجماهير في مقدمة أولوياتهم، معربًا عن ثقته بأن القادم سيكون أفضل وأقوى.

وأضاف حسام حسن أن جميع اللاعبين الـ28 المتواجدين في المعسكر جاهزون للمشاركة، موضحًا أن مشاركة 19 لاعبًا خلال مباراتين تعكس ثقته الكاملة في جميع العناصر المتاحة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في الجولة الختامية من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وأنجولا غدًا الإثنين، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المباراة، بصفتها صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تُذاع عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويُعلق على اللقاء علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو

منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ16



وكان منتخب مصر قد حسم رسميًا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت الجمعة الماضية ضمن مواجهات الجولة الثانية.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء منتخب أنجولا ثالثًا بنقطة واحدة، وزيمبابوي رابعًا بنفس الرصيد.

