بشير التابعي ينتقد مدرب الأهلي: "معندوش فكر"

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بعض الفرق قد تقدم أداءً أفضل رغم النقص العددي، بسبب الروح العالية داخل الملعب.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC"، إن الفريق الذي يتعرض للطرد أحيانًا يظهر بروح قتالية أكبر، وهو ما حدث مع منتخب مصر، في أمم أفريقيا موضحًا أن حسام حسن كان موفقًا في إدارة المباراة بفضل تألق عدد من اللاعبين.

وأضاف أن تألق كل من حمدي فتحي، ومحمد الشناوي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، إلى جانب محمد صلاح، جعل المنتخب يؤدي وكأنه مكتمل العدد، وهو ما انعكس على تماسك الفريق داخل الملعب.

وأشار التابعي إلى أن أحمد عبد الرؤوف هو الوحيد الذي كان صادقًا في تصريحاته، دون الدخول في مجاملات أو مبالغة.

وانتقد التابعي المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد خروج الأهلي من كأس مصر، مؤكدًا أنه لا يمتلك فكرًا تدريبيًا واضحًا، مستشهدًا بخسارته أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، وأمام المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

