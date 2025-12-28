كأس مصر، التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وبلدية المحلة بعد مرور 30 دقيقة

18 حجم الخط

كأس مصر، ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبلدية المحلة، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة الآن على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

مباراة الزمالك وبلدية المحلة

انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الربع ساعة الأولى دون فاعلية على مرمى أي منهما مع استحواذ من لاعبي الزمالك.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمود علاء لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 4.

وجاءت ركلة حرة لصالح بلدية المحلة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها محمود صلاح عبدالناصر بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى ركنية.



وجاءت ركلة ركنية لصالح بلدية المحلة من الجهة اليمنى نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية قابلها الشامي بتسديدة ارتطمت بالدفاع وذهبت خارج منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذي سددها انتهت بين أحضان حارس مرمى الزمالك محمد عواد.



ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة أحمد عبدالرحيم.

وتذاع مباراة الزمالك وبلدية المحلة الآن على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

تشكيل بلدية المحلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد "فليكس" – صديق محمد.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم للحفاظ على لقب كأس مصر بعد ما حقق النسخة الأخيرة.

فيما يأمل بلدية المحلة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من البطولة مبكرا.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16.

نتائج مباريات كأس مصر في دور الـ32



مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي

بتروجيت ضد مودرن سبورت

الجونة ضد بيراميدز

الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حرس الحدود ضد سموحة

زد ضد المصري

المصرية للاتصالات ضد فاركو

