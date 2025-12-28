كأس مصر، الزمالك يواصل تقدمه على بلدية المحلة بعد مرور 60 دقيقة

18 حجم الخط

كأس مصر، مازال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواصل تقدمه على بلدية المحلة، بهدف دون رد بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة الآن على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

وأحرز هدف التقدم للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول

مباراة الزمالك وبلدية المحلة

وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال ال40 دقيقة من الشوط الأول من المباراة دون فاعلية على مرمى أي منهما مع استحواذ من لاعبي الزمالك.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمود علاء لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 4.

وجاءت ركلة حرة لصالح بلدية المحلة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى ركنية نفذها محمود صلاح عبد الناصر بكرة عرضية قابلها الشامي بتسديدة ارتطمت بالدفاع وذهبت خارج منطقة الجزاء إلى محمود علاء الذي سددها انتهت بين أحضان حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وحاول لاعبو الزمالك السيطرة علي مجريات المباراة لإحراز هدف التقدم وجاءت ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بعد عرقلة أحمد عبدالرحيم.

ثم حصل مؤمن ابراهيم لاعب البلدية على البطاقة الصفراء.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 40 لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب لعدم وجود تقنية الفار بدور لـ32 في كأس مصر.

وجاء الهدف الاول لفريق الزمالك من تمريرة خلف المدافعين من أحمد شريف انفرد بها ناصر منسي ومن ثم راوغ حارس المرمى وسددها سكنت المرمى.

وأضاع بلدية المحلة هدفا مؤكدا في الدقيقة 56 أهدرها لاعبه صديق محمد بعد عرضية رائعة من زياد طارق من الجهة اليسرى ذهبت إلى الأول كان مقابل للمرمى الفارغ وسددها مرت بجانب القائم الأيسر.

وتألق عواد في إنقاذ هدف التعادل للبلدية في الدقيقة 59.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16.

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

تشكيل بلدية المحلة امام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد "فليكس" – صديق محمد.

حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة

نتائج مباريات كأس مصر في دور الـ32



مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي

بتروجيت ضد مودرن سبورت

الجونة ضد بيراميدز

الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حرس الحدود ضد سموحة

زد ضد المصري

المصرية للاتصالات ضد فاركو

