قبل ختام الجولة الثانية، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا

أمم إفريقيا 2025، حسم منتخبان فقط تذكرة التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025 قبل اليوم الأخير من منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بدولة المغرب.

المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025

وتأهل منتخبا مصر ونيجيريا إلى دور ال16 كأول منتخبين يتأهلا إلى هذا الدور وفي انتظار تأهل 14 منتخبا آخرين.

وحسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025 بعد تغلبه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

وصعد منتخب نيجيريا إلى دور الستة عشر بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، مستفيدًا من تحقيقه انتصارين متتاليين، إلى جانب أفضلية فارق الأهداف (+2)، حيث حسم التأهل للدور التالي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025



الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي (1-1)

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0)

زامبيا ضد جزر القمر (0-0)

المغرب ضد مالي (1-1)

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا (1-0)

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)

أوغندا ضد تنزانيا (1-1)

نيجيريا ضد تونس (3-2)

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون 10 مساءً

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

تًقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد 18 يناير 2026.

