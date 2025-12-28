الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

انبي
انبي
18 حجم الخط

كأس مصر، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. 

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي  فى كأس مصر 

وجاء تشكيل انبي كالتالي

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 

وأعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

على النحو التالى 
حراسة المرمى ..أحمد صبحي 
خط الدفاع ..أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب 
خط الوسط ..محمد فتحي، محمود عماد، محمد إبراهيم 
خط الهجوم ..مصطفى شلبي، احمد ياسر ريان، أحمد أمين أوفا
ويجلس على مقاعد البدلاء 
البلعوطي، أحمد النادري، يعقوبو، أحمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، يسري وحيد، داو سيريل

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي

ويلتقي فريقا إنبي والبنك الأهلي فى الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة 

مباراة إنبي والبنك الأهلي

من المتوقع أن يحمل اللقاء طابع الإثارة والمتعة لتقارب مستوى كلا الفريقين ورغبة كل فريق فى الفوز وحسم الصعود إلى دور الثمانية.


تأهل إنبي والبنك الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر

وخطف فريق إنبي تذكرة العبور إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي جمعهما باستاد بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ32 نوفمبر الماضي.

ونجح فريق البنك الأهلي في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه الكبير على فريق بور فؤاد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام فى نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دور الـ32.

وتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي 31 أغسطس الماضي، وقاد الفريق في 16 مباراة، فاز خلالها في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادته 23 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)
مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر بطولة كأس مصر أنبي البنك الاهلي مباراة إنبي والبنك الأهلي

مواد متعلقة

مصطفى شلبي يقود البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 

بيزيرا ومنسي يقودان الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر

قبل ختام الجولة الثانية، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا

التشكيل المتوقع للزمالك امام بلدية المحلة في كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

منذر طمين يقود تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads