احتجاز طالبة وحارس عقار داخل مصعد في حدائق القبة

احتجاز طالبة وحارس
احتجاز طالبة وحارس عقار داخل مصعد، فيتو
نجحت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية في القاهرة، في إنقاذ، طالبة وحارس عقار احتجزوا داخل مصعد برج الأوركيد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وتلقت قوات الأمن، بلاغا من عمليات النجدة بالقاهرة يفيد باحتجاز طالبة وحارس عقار داخل مصعد ببرج الأوركيد بمنطقة حدائق القبة، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن العقار.


وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الواقعة وفتح باب المصعد وإنقاذ المحتجزين بسلام، دون وقوع أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ولاقى التحرك الفوري للأجهزة الأمنية تفاعلًا واسعًا وإشادة من الأهالي، الذين أثنوا على سرعة التدخل والجانب الإنساني في التعامل مع البلاغ.

إنقاذ قطة عالقة بمصر الجديدة

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قطة عالقة بين الطابق الرابع والخامس فى أحد العقارات السكنية بـ منطقة مصر الجديدة.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قطة عالقة بين طابقى الرابع والخامس، وعدم قدرتها على النزول بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال القوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ القطة بسلام، وسط إشادة من الأهالي بسرعة استجابة قوات الشرطة وحُسن تعاملها مع الموقف.

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بشقة داخل عقار بـ السيدة زينب

الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

