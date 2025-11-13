إصابة شخص إثر سقوط مصعد كهربائي بالمنطقة الصناعية في العبور

18 حجم الخط

شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حادثًا أدى إلى إصابة شخص إثر سقوط مصعد كهربائي، وجرى نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة شخص إثر سقوط أسانسير بالمنطقة الصناعية الأولى في العبور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط المصعد، وعلى الفور تم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، وتم نقله سريعًا إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولم تُسجل أي حالات وفاة.

وتتابع الأجهزة المعنية التحقيق في أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصاعد في المنطقة الصناعية، وتقديم الدعم اللازم للمصاب.

