الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بشقة داخل عقار بـ السيدة زينب

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة من خلال ٣ سيارات إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية تقع بجوار معهد السكر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، كان قد تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وسكان العقار.

وتواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد بموقع الحادث والتأكد من منع تجدده قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة

وقامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة. وجاري فحص أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة.

وتلقت قوات أمن القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.



أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

