لحظة إنقاذ درامية، النيابة تحقق في تعطل مصعد بمستشفى الزقازيق (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة إنسانية مفعمة بالتوتر والدراما، بعدما تعطّل مصعد كهربائي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، ما أدى إلى احتجاز 9 مواطنين بينهم 3 أطفال لعدة دقائق داخل المصعد، قبل أن ينجح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم وسط حالة من الهلع والقلق بين رواد المستشفى.

فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسرعة إلى المكان، وتمكنت من فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى.

فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى،فيتو

لحظة إنقاذ المواطنين من داخل المصعد المعطل

ورصدت "فيتو" لحظة إنقاذ المواطنين من داخل المصعد المعطل، والجهود المكثفة التي بذلها رجال الدفاع المدني والفنيون لإخراج المحتجزين بأمان، وسط تصفيق وفرحة ذويهم بعد دقائق من الرعب والاختناق.

فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى،فيتو

تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن الواقعة

وعقب الواقعة، قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق فتح تحقيق عاجل، وأمرت بمعاينة المصعد والاطلاع على حالته الفنية وانتداب خبير هندسي وفني من الجهة المختصة لبيان أسباب العطل.

التحفظ على سجلات الصيانة والتراخيص الخاصة بالمصعد لبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والأمان وسماع أقوال مدير المستشفى والفنيين والمحتجزين حول ملابسات الواقعة.

ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وإيقاف تشغيل المصعد مؤقتًا لحين التأكد من سلامته الفنية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤولية القانونية في حال ثبوت إهمال أو تقصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.