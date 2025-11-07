الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لحظة إنقاذ درامية، النيابة تحقق في تعطل مصعد بمستشفى الزقازيق (فيديو)

تعطل مصعد كهربائي
تعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة إنسانية مفعمة بالتوتر والدراما، بعدما تعطّل مصعد كهربائي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، ما أدى إلى احتجاز 9 مواطنين بينهم 3 أطفال لعدة دقائق داخل المصعد، قبل أن ينجح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم وسط حالة من الهلع والقلق بين رواد المستشفى.

بين السما والأرض، تفاصيل 20 دقيقة رعب لـ 9 أشخاص بينهم أطفال علقوا داخل مصعد بالشرقية (صور)

فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسرعة إلى المكان، وتمكنت من فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى.

<span style=
فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى،فيتو

 لحظة إنقاذ المواطنين من داخل المصعد المعطل

ورصدت "فيتو" لحظة إنقاذ المواطنين من داخل المصعد المعطل، والجهود المكثفة التي بذلها رجال الدفاع المدني والفنيون لإخراج المحتجزين بأمان، وسط تصفيق وفرحة ذويهم بعد دقائق من الرعب والاختناق. 

<span style=
فتح المصعد وإخراج المحتجزين بسلام، وسط متابعة دقيقة من إدارة المستشفى،فيتو

تحرك عاجل من النيابة العامة بشأن الواقعة 

وعقب الواقعة، قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق فتح تحقيق عاجل، وأمرت بمعاينة المصعد والاطلاع على حالته الفنية وانتداب خبير هندسي وفني من الجهة المختصة لبيان أسباب العطل.

التحفظ على سجلات الصيانة والتراخيص الخاصة بالمصعد لبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والأمان وسماع أقوال مدير المستشفى والفنيين والمحتجزين حول ملابسات الواقعة.

ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وإيقاف تشغيل المصعد مؤقتًا لحين التأكد من سلامته الفنية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤولية القانونية في حال ثبوت إهمال أو تقصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعطل مصعد كهربائي وإنقاذ ٩ مواطنين بالشرقية ضحايا مصاعد الموت بالشرقية تعطل اسانسير الزقازيق حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا بالتجمع الخامس

نائب وزير الخارجية: غلق مقرات انتخابات النواب في إسرائيل ودول النزاعات المسلحة

الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام النجمة بالدوري السعودي

الشيخ العدوي.. دم البرغوث!

الدول تحيا بأخلاق أبنائها لا بالغيرة والحقد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل في 105 مقرات بالسفارات المصرية بالخارج

الأكثر قراءة

بتروجت تختتم مشاركتها بمعرض "أديبك" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

مرموش ضد صلاح، موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية