إصابة شخصين إثر سقوط مصعد داخل مول بمدينة نصر

أصيب شخصين فى حادث سقوط مصعد كهربائي داخل إحدى المولات في مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط مصعد داخل مول بمدينة نصر

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من من العاملين داخل أحد المولات بمدينة نصر يفيد بسقوط المصعد الكهربائي الخاص بالمول ووجود مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط مصعد كهربائي داخل المول مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

