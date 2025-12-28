الأحد 28 ديسمبر 2025
ما الفرق بين الشاى الكشري والمغلى وأيهما أفضل؟

الشاى
الشاى
الشاى من المشروبات الشعبية الشهيرة على مستوى العالم وفى مصر لها مكانة خاصة حيث يعشقها المصريون كثيرا وعادة يتم تناوله عقب الوجبات.

والشاى من المنبهات التى تنشط المخ والجسم ويتم تناوله فى الصباح أو بعد الوجبات لتجنب خمول الجسم والكسل خاصة بعد الوجبات.

وهناك أكثر من طريقة لتحضير الشاى فى مصر منها الشاى الكشري أى وضع الماء المغلى على الشاى فى الكوب أو على الشاى فى الماء على النار ثم صبه وتحليته فلكل منهم مذاق مختلف.

الفرق بين الشاي الكشري والمغلى 
الفرق بين الشاي الكشري والمغلى 

الفرق بين الشاى الكشري والمغلى 

يقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك فرق كبير بين الشاى المغلى والشاى الكشري، فالشاي الكشري، يحضر من خلال وضع الماء المغلى على أوراق الشاي أو حبوب الشاى، وهذا يخرج المواد الفعالة منه ولكن يكون إخراج الكافيين فيه أقل ويحتفظ بكمية أكبر من مضادات الأكسدة لأنها تتكسر مع ارتفاع الحرارة، وبالتالى يفضل تناوله فى المساء لأنه لا يسبب السهر لأن الكافيين فيه قليل، كما أن الجسم يستفيد منه أكثر كمدر للبول ومنظم للسكر والضغط والأوعية الدموية ومضاد للأورام، ومذاقه يكون خفيف وهو مناسب للأشخاص الذى لا يميلون للشاى ولكنهم يريدون الحصول على فوائده.

وأضاف سلامة، أما الشاى المغلي، يحضر من خلال غلى الشاى فى الماء على النار، وبالتالى تكون نسبة الكافيين به أعلى ومع الغليان تتكسر نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يعنى فرصة أكبر للنشاط والتركيز فى الصباح ويمكن أن يكون بديل القهوة للأشخاص الذين لا يفضلون القهوة أو يريدون الامتناع عنها، كما أن تناول الشاى المغلى ينشط الدورة الدموية ويزيد التركيز والنشاط البدنى.

استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة

فوائد الشاي الأسود، مشروب يومي بسيط يدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي وتنظيم السكر

