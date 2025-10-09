بسبب مادة التانين، معهد التغذية يحذر من شرب الشاي مباشرة بعد الأكل ويطرح البديل

حذر معهد التغذية من عادة شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر فور الانتهاء من تناول الطعام، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا في امتصاص الجسم للحديد.

مادة "التانين" الموجودة في الشاي ترتبط بعنصر الحديد

وأوضح المعهد أن مادة "التانين" الموجودة في الشاي ترتبط بعنصر الحديد، مما يمنع امتصاصه في الجسم ويزيد خطر الإصابة بنقص الحديد أو فقر الدم على المدى الطويل.

وأشار المعهد القومى للتغذية إلى أنه يمكن استبدال الشاي بعد الوجبات بمشروبات طبيعية مثل اليانسون أو النعناع، لما لهما من فوائد مهدئة للهضم دون التأثير على امتصاص المعادن.

وأضاف معهد التغذية أن أفضل وقت لتناول الشاي هو بعد الأكل بساعتين على الأقل، لضمان استفادة الجسم الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والحفاظ على صحة الدم والجهاز الهضمي.

والشاي من أكثر المشروبات استهلاك لدى المصريين ويرتبط بلحظات الاسترخاء والضيافة، غير أن الإفراط في تناوله أو شربه في أوقات غير مناسبة قد يسبب أضرارًا صحية غير متوقعة.

شاي بالليمون

يقلل امتصاص الحديد والمعادن

حذر معهد التغذية من أن مادة التانين الموجودة في الشاي تتفاعل مع الحديد الموجود في الطعام، ما يؤدي إلى انخفاض امتصاصه في الجسم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بفقر الدم، خاصة لدى النساء والأطفال.

يزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي

شرب الشاي على معدة فارغة أو بعد الوجبات مباشرة قد يسبب اضطرابات في المعدة مثل الحموضة أو الانتفاخ، بسبب محتواه العالي من الأحماض والكافيين.

يؤثر في النوم والجهاز العصبي

يحتوي الشاي، خصوصًا الأسود، على نسبة من الكافيين قد تؤدي إلى الأرق والتوتر إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو قبل النوم مباشرة.

يضعف امتصاص بعض الأدوية

تشير دراسات إلى أن الشاي يمكن أن يقلل من فعالية بعض الأدوية أو يؤثر على امتصاصها، مثل أدوية الحديد والمهدئات، لذا ينصح بمراعاة فاصل زمني بين تناوله والدواء.

ويؤكد معهد التغذية أن شرب الشاي باعتدال يمكن أن يقدم فوائد صحية مذهلة.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مركبات البوليفينول، التي تعرف بقدرتها على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يعزز صحة القلب

تشير دراسات طبية إلى أن تناول كوب أو كوبين من الشاي يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يدعم التركيز والانتباه

الشاي يحتوي على الكافيين والثيانين، وهما مادتان تعملان معًا لتحفيز الدماغ بلطف، مما يساعد على زيادة التركيز واليقظة دون توتر مقارنةً بالقهوة.

يساعد في الهضم

يساعد شرب الشاي بعد الوجبات بساعتين على تحفيز حركة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ، كما أن بعض أنواعه، مثل الشاي الأخضر والنعناع، تساعد على تهدئة المعدة.

يدعم فقدان الوزن

أظهرت أبحاث أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساعد على تحسين عملية الأيض، مما قد يساهم في حرق الدهون عند تناوله بانتظام مع نظام غذائي متوازن.

يقوي المناعة ويكافح الالتهابات



بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم الشاي في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات، خاصة في مواسم البرد والإنفلونزا.

