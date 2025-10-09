الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بسبب مادة التانين، معهد التغذية يحذر من شرب الشاي مباشرة بعد الأكل ويطرح البديل

شرب الشاي بعد الغداء،
شرب الشاي بعد الغداء، فيتو

حذر معهد التغذية من عادة شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر  فور الانتهاء من تناول الطعام، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا في امتصاص الجسم للحديد.

 

مادة "التانين" الموجودة في الشاي ترتبط بعنصر الحديد

وأوضح المعهد أن مادة "التانين" الموجودة في الشاي ترتبط بعنصر الحديد، مما يمنع امتصاصه في الجسم ويزيد خطر الإصابة بنقص الحديد أو فقر الدم على المدى الطويل.

وأشار المعهد القومى للتغذية إلى أنه يمكن استبدال الشاي بعد الوجبات بمشروبات طبيعية مثل اليانسون أو النعناع، لما لهما من فوائد مهدئة للهضم دون التأثير على امتصاص المعادن.

وأضاف معهد التغذية أن أفضل وقت لتناول الشاي هو بعد الأكل بساعتين على الأقل، لضمان استفادة الجسم الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والحفاظ على صحة الدم والجهاز الهضمي.

والشاي من أكثر المشروبات استهلاك لدى المصريين ويرتبط  بلحظات الاسترخاء والضيافة، غير أن الإفراط في تناوله أو شربه في أوقات غير مناسبة قد يسبب أضرارًا صحية غير متوقعة.

شاي بالليمون
شاي بالليمون

 يقلل امتصاص الحديد والمعادن

حذر معهد التغذية من أن مادة التانين الموجودة في الشاي تتفاعل مع الحديد الموجود في الطعام، ما يؤدي إلى انخفاض امتصاصه في الجسم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بفقر الدم، خاصة لدى النساء والأطفال.

 

يزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي

شرب الشاي على معدة فارغة أو بعد الوجبات مباشرة قد يسبب اضطرابات في المعدة مثل الحموضة أو الانتفاخ، بسبب محتواه العالي من الأحماض والكافيين.

 

يؤثر في النوم والجهاز العصبي

يحتوي الشاي، خصوصًا الأسود، على نسبة من الكافيين قد تؤدي إلى الأرق والتوتر إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو قبل النوم مباشرة.

 

يضعف امتصاص بعض الأدوية

تشير دراسات إلى أن الشاي يمكن أن يقلل من فعالية بعض الأدوية أو يؤثر على امتصاصها، مثل أدوية الحديد والمهدئات، لذا ينصح بمراعاة فاصل زمني بين تناوله والدواء.

ويؤكد معهد التغذية أن شرب الشاي  باعتدال يمكن أن يقدم فوائد صحية مذهلة.

 

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مركبات البوليفينول، التي تعرف بقدرتها على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

 

 يعزز صحة القلب

تشير دراسات طبية إلى أن تناول كوب أو كوبين من الشاي يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

يدعم التركيز والانتباه

الشاي يحتوي على الكافيين والثيانين، وهما مادتان تعملان معًا لتحفيز الدماغ بلطف، مما يساعد على زيادة التركيز واليقظة دون توتر مقارنةً بالقهوة.

 

 يساعد في الهضم

يساعد شرب الشاي بعد الوجبات بساعتين على تحفيز حركة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ، كما أن بعض أنواعه، مثل الشاي الأخضر والنعناع، تساعد على تهدئة المعدة.

 

 يدعم فقدان الوزن

أظهرت أبحاث أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تساعد على تحسين عملية الأيض، مما قد يساهم في حرق الدهون عند تناوله بانتظام مع نظام غذائي متوازن.

أعراض مرض الهاشيموتو ومخاطر الإصابة به

توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى

 يقوي المناعة ويكافح الالتهابات


بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم الشاي في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات، خاصة في مواسم البرد والإنفلونزا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الهضمي القومي للتغذية المعهد القومي للتغذية العناصر الغذائية تناول الشاي مشروبات طبيعية معهد التغذية مادة التانين نقص الحديد عنصر الحديد شرب الشاي

مواد متعلقة

هيئة الدواء: تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب يعزز الأمن الدوائي العربي

هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ مشروع التتبع الدوائي

جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار العام بالبحيرة

الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات بـ 27 محافظة

الصحة: جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي بالغربية وإعفاء مديرة إدارة الصيدلة من منصبها

جولة ليلية مفاجئة على مستشفي بسيون المركزي واجراءات عاجلة لرفع الكفاءة وتوفير نواقص الدواء

هيئة الدواء تحذر من استخدام موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية

الصحة: توفير 7 ملايين جرعة سنويًا من طعم السحائي الثنائي لطلاب المدارس

الأكثر قراءة

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق غزة وتؤكد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

حكومة غزة تدعو الفلسطينيين إلى الحذر من الغدر الإسرائيلي حتى صدور إعلان رسمي

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads