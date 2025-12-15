استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة

18 حجم الخط

الشاى من المشروبات الشعبية الشهيرة على مستوى العالم وفى مصر يعتبر الشاى مشروبا مقدسا ينعش الجسم وينشطه ويحسن المزاج.

وترتبط تناول الشاى فى مصر بعد الطعام مباشرة كعادة مصرية ورغم تحذير الأطباء من هذه العادة إلا أن ما زال المصريون يقبلون عليها.

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن الشاى من المشروبات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على حمض التانيك ومضادات الأكسدة، وهو يرسب الكوليسترول ويمنع التصاقه على الشرايين؛ مما يقاوم الالتهابات بالجسم، لذا تناوله مهم ولكن يجب معرفة الأوقات الصحيحة لتناوله للاستفادة منه.

الشاى المغلى أفضل من الكشري والفتلة

وأضاف نزيه، أن أفضل طريقة لتحضير الشاى هو الشاى المغلى، حيث يتم وضعه فى الماء داخل البراد ورفعه على النار يغلى فهذا الغليان يخرج زيوته الصحية وأحماضه المهمة فى الماء ما يفيد الجسم عند تناوله، بعكس تناوله كشري، لذا يحب تناول الشاى المغلي، أما الشاى الفتلة ممنوع لأن الفتلة مصنوعة من مادة مبيضة تتفاعل مع الماء المغلى عند ركوب 70، ما ينتج عنها مواد مسرطنة، وهى غالبا مادة الديوكسين، لذا ممنوع تناول أى مشروبات فتلة، فالأفضل أخذ المحتوى بداخلها ووضعه فى المول وتقليبه ثم تصفيته.

الوقت المناسب لتناول الشاى

وتابع، أنه ممنوع تناول الشاى عقب الوجبات التى تحتوى على معادن مثل البيض والكبدة واللحوم الحمراء، لأن الشاى هنا يمنع امتصاص الجسم من المعادن، حيث يجب انتظار ساعتين على الأقل بعد الطعام ثم تناول الشاى بعدها، بينما يمكن تناول الشاى عقب الوجبات الدسمة مثل الفطير المشلتت، فهو يعمل على منع ارتفاع الكوليسترول بالدم لأن الشاى يرسب المعادن ويؤدي إلى تسريب الكوليسترول ويمنع امتصاصه بالجسم.

