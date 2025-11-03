5 مكونات إذا أضيفت إلى الشاي ترفع قيمته الغذائية

الشاى من المشروبات الشهيرة والشعبية على مستوى العالم حيث له مذاق مميز وتأثير قوى فى تنشيط المخ والجسم وله عشاق كثيرون.

والشاى يعتبر مشروب رسمى وهو من المنبهات الاكثر تداولا، وعادة يتم تناوله سادة ولكن بعض الأشخاص يفضلون إضافة بعض المكونات له لتحسين مذاقه والاستمتاع بها.

فوائد الشاي

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الشاى من المشروبات الشعبية التى يعشقها المصريون كثيرا، وهو يحسن المزاج ويساعد على ضبط الدماغ والتركيز كما له فوائد أخرى عظيمة، منها:-

غنى بمضادات الأكسدة

مدر للبول

مفيد لمرضى القلب والسكر.

يحفز الجسم على حرق الدهون.

يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

الشاى

5 مكونات إذا أضيفت إلى الشاى ترفع قيمته الغذائية

وأضاف سلامة، أن هناك 5 مكونات طبيعية إذا تم اضافتهم إلى كوب الشاى يرفع من قيمته الغذائية، منها:-

النعناع، حيث يحتوى على المنتول الذي يريح العضلات ويمنح الشعور بالاسترخاء كما أن الرائحة العطرية فى النعناع تقلل التوتر وتهدئ المعدة. الفاكهة بأنواعها حسب الرغبة، حيث تقطع على كوب الشاى مايمنحه لون ومذاق مميز ورائحة طيبة كما تجعله غنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة كما أنها تعتبر بديل طبيعي للسكر. الحمضيات، مثل الليمون أو البرتقال أو قشرتهم مبشورة ما يمنح الشاى نكهة مميزة ويضيف له فيتامين سي ويحمى من الالتهابات ويقوى المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد. الزنجبيل، إضافته إلى كوب الشاى يحسن الهضم ويقال الغثيان وألم المعدة كما يقاوم الالتهابات بالجسم. اللبن، وإضافة اللبن على الشاي تحوله إلى مشروب لذيذ يحسن المزاج.

ممنوع تناول الشاى الفتلة

وتابع، أن هذه الإضافات صحية بدلا من الشاى الذى يباع بالنكهات وهو ضار بالصحة ويسبب اضطرابات بالشهية وتقلبات الأنسولين بالجسم، مشيرا إلى أنه فى حالة تحضير الشاى الفتلة يجب تفريغ الفتلة فى الكوب والتخلص منها، لأن أكياس الشاي عند وضع الماء المغلي عليها تخرج جزيئات بلاستيكية تؤثر على الهرمونات، كما أنه ممنوع إضافات بالزيوت النباتية مثل الفوم.



