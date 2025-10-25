ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا؟

الشاي الأخضر، أحد أكثر المشروبات فائدةً للصحة حول العالم، وله تأثيرات إيجابية في التحكم بالوزن، وتحسين وظائف الدماغ، وإشراق البشرة.

لكن، هل تناوله يوميًا آمن تمامًا؟ أم أن الإفراط فيه قد يحدث آثارًا عكسية؟

كشف الدكتور فيكرام فورا، استشاري الباطنة عن فوائد الشاي الأخضر والحدود الآمنة لاستخدامه وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

فوائد الشاي الأخضر

يستخرج الشاي الأخضر من أوراق الكاميليا الصينية، ويُؤكسد بنسبة ضئيلة للحفاظ على محتواه الغني بمضادات الأكسدة، خاصةً البوليفينولات والكاتيكينات، وعلى رأسها مركّب EGCG المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمعززة لعملية الأيض.



تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات تُسهم في تحييد الجذور الحرة داخل الجسم، مما يُقلل من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن الشيخوخة المبكرة والعديد من الأمراض المزمنة.

غالبًا ما يشعر من يواظبون على شرب الشاي الأخضر بتركيزٍ أفضل وهضمٍ أسهل ومستويات طاقة أعلى.

الشاي الأخضر

الفوائد الصحية للشاي الأخضر

1. يحافظ على صحة القلب

يقول الدكتور فورا إن تناول الشاي الأخضر يوميًا قد يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، ويُعزّز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

2. يساعد في التحكم في الوزن

تُظهر الدراسات أن الكاتيكينات والكافيين يعملان معًا على رفع معدل الأيض قليلًا، مما يُحفز حرق الدهون.

ويضيف الدكتور فورا:"الشاي الأخضر ليس حلًا سحريًا لإنقاص الوزن، لكنه يُصبح أكثر فاعلية عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة المنتظمة."

3. يعزز وظائف الدماغ

يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine، وهو حمض أميني يُحفز الاسترخاء دون أن يُسبب النعاس.

وعند تناوله مع الكافيين، يُحسّن اليقظة والتركيز والوظائف الإدراكية، دون التوتر الذي قد تُسببه القهوة.

4. يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

تشير أبحاث عديدة إلى أن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر قد تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي، وهو أحد العوامل المسببة للسرطان.

وينصح الدكتور فورا بجعل الشاي الأخضر جزءًا من نمط حياة صحي متكامل، لا بديلًا عن العلاج أو الإجراءات الوقائية الطبية.

متى لا يكون الشاي الأخضر خيارًا جيدًا؟

رغم فوائده، يحذر الدكتور فورا من الإفراط في تناوله، موضحًا أن من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا تُعد كمية آمنة، لكن تجاوز ذلك قد يُسبب مشكلات.



فالكافيين الموجود في الشاي الأخضر قد يؤدي إلى الأرق أو القلق أو تسارع ضربات القلب لدى بعض الأشخاص، كما أن الإفراط في شربه قد يعيق امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما قد يُسبب فقر الدم مع الوقت.

وتحذر الأبحاث النساء الحوامل والمرضعات من الإفراط في تناوله بسبب تأثير الكاتيكينات على استقلاب حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.



ويضيف الدكتور فورا أن بعض مستخلصات الشاي الأخضر المركزة الموجودة في المكملات الغذائية ارتبطت بحالات تسمم في الكبد عند استخدامها بجرعات مرتفعة.

لذا يفضل الاكتفاء بالشاي المُخمّر الطبيعي، وتجنّب المساحيق أو الحبوب إلا بإشراف طبي.

الطريقة المثلى لتناوله

التوقيت: يفضل شرب الشاي الأخضر بين الوجبات لتجنّب تأثيره على امتصاص العناصر الغذائية.

مدة النقع: ينصح بنقعه من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط لتجنب المرارة الزائدة واستخلاص كمية كبيرة من الكافيين.

اختيار النوع الجيد: يُفضل اختيار الشاي العضوي أو عالي الجودة لتقليل بقايا المبيدات والحصول على نكهة أنقى.

الحفاظ على الترطيب: لا يجب أن يُستبدل الشاي بالماء، بل يُكمل الحصة اليومية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.

الشاي الأخضر مشروب صحي بامتياز، إذا ما تم تناوله باعتدال، كوبان إلى ثلاثة أكواب يوميًا كفيلة بتقديم جرعة طبيعية من مضادات الأكسدة، وتعزيز التركيز والطاقة، والمساعدة في دعم صحة القلب والأيض.

لكن الإفراط في شربه، أو الاعتماد عليه وحده لتحقيق فوائد صحية، قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.