السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا؟

الشاي الأخضر، فيتو
الشاي الأخضر، فيتو

الشاي الأخضر، أحد أكثر المشروبات فائدةً للصحة حول العالم، وله تأثيرات إيجابية في التحكم بالوزن، وتحسين وظائف الدماغ، وإشراق البشرة.

لكن، هل تناوله يوميًا آمن تمامًا؟ أم أن الإفراط فيه قد يحدث آثارًا عكسية؟
كشف الدكتور فيكرام فورا، استشاري الباطنة عن فوائد الشاي الأخضر والحدود الآمنة لاستخدامه وفقا لما نشر على Onlymyhealth. 

فوائد الشاي الأخضر 

يستخرج الشاي الأخضر من أوراق الكاميليا الصينية، ويُؤكسد بنسبة ضئيلة للحفاظ على محتواه الغني بمضادات الأكسدة، خاصةً البوليفينولات والكاتيكينات، وعلى رأسها مركّب EGCG  المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمعززة لعملية الأيض.


تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات تُسهم في تحييد الجذور الحرة داخل الجسم، مما يُقلل من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن الشيخوخة المبكرة والعديد من الأمراض المزمنة. 

غالبًا ما يشعر من يواظبون على شرب الشاي الأخضر بتركيزٍ أفضل وهضمٍ أسهل ومستويات طاقة أعلى.

الشاي الأخضر 
الشاي الأخضر 

 

الفوائد الصحية للشاي الأخضر 

1. يحافظ على صحة القلب

يقول الدكتور فورا إن تناول الشاي الأخضر يوميًا قد يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، ويُعزّز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

2. يساعد في التحكم في الوزن

تُظهر الدراسات أن الكاتيكينات والكافيين يعملان معًا على رفع معدل الأيض قليلًا، مما يُحفز حرق الدهون.

 ويضيف الدكتور فورا:"الشاي الأخضر ليس حلًا سحريًا لإنقاص الوزن، لكنه يُصبح أكثر فاعلية عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة المنتظمة."

 

3. يعزز وظائف الدماغ

يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine، وهو حمض أميني يُحفز الاسترخاء دون أن يُسبب النعاس.

 وعند تناوله مع الكافيين، يُحسّن اليقظة والتركيز والوظائف الإدراكية، دون التوتر الذي قد تُسببه القهوة.

4. يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

تشير أبحاث عديدة إلى أن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر قد تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي، وهو أحد العوامل المسببة للسرطان. 

وينصح الدكتور فورا بجعل الشاي الأخضر جزءًا من نمط حياة صحي متكامل، لا بديلًا عن العلاج أو الإجراءات الوقائية الطبية.

 

متى لا يكون الشاي الأخضر خيارًا جيدًا؟

رغم فوائده، يحذر الدكتور فورا من الإفراط في تناوله، موضحًا أن من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا تُعد كمية آمنة، لكن تجاوز ذلك قد يُسبب مشكلات.


فالكافيين الموجود في الشاي الأخضر قد يؤدي إلى الأرق أو القلق أو تسارع ضربات القلب لدى بعض الأشخاص، كما أن الإفراط في شربه قد يعيق امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما قد يُسبب فقر الدم مع الوقت.

وتحذر الأبحاث النساء الحوامل والمرضعات من الإفراط في تناوله بسبب تأثير الكاتيكينات على استقلاب حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.


ويضيف الدكتور فورا أن بعض مستخلصات الشاي الأخضر المركزة الموجودة في المكملات الغذائية ارتبطت بحالات تسمم في الكبد عند استخدامها بجرعات مرتفعة. 

لذا يفضل الاكتفاء بالشاي المُخمّر الطبيعي، وتجنّب المساحيق أو الحبوب إلا بإشراف طبي.

 

الطريقة المثلى لتناوله

التوقيت: يفضل شرب الشاي الأخضر بين الوجبات لتجنّب تأثيره على امتصاص العناصر الغذائية.

مدة النقع: ينصح بنقعه من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط لتجنب المرارة الزائدة واستخلاص كمية كبيرة من الكافيين.

اختيار النوع الجيد: يُفضل اختيار الشاي العضوي أو عالي الجودة لتقليل بقايا المبيدات والحصول على نكهة أنقى.

الحفاظ على الترطيب: لا يجب أن يُستبدل الشاي بالماء، بل يُكمل الحصة اليومية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.

"كوب" المزاج فيه سرطان قاتل، استشارى تغذية علاجية يحذر من الشاي المغلي

فوائد الشاي الأخضر لتحفيز الدماغ وزيادة النشاط الذهني

الشاي الأخضر مشروب صحي بامتياز، إذا ما تم تناوله باعتدال، كوبان إلى ثلاثة أكواب يوميًا كفيلة بتقديم جرعة طبيعية من مضادات الأكسدة، وتعزيز التركيز والطاقة، والمساعدة في دعم صحة القلب والأيض.
لكن الإفراط في شربه، أو الاعتماد عليه وحده لتحقيق فوائد صحية، قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجذور الحرة استشاري الباطنة الرياضة المنتظمة الشيخوخة المبكرة تسارع ضربات القلب تحسين وظائف الدماغ الكوليسترول الضار LDL الكوليسترول الجيد HDL فوائد الشاي فوائد الشاى الأخضر مستويات الكوليسترول الضار الشاي الأخضر

مواد متعلقة

بعد انتخابات التجديد النصفي، نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان

الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية

أستاذ بجامعة هارفارد: كثرة كليات الطب ينتج عنها تخريج أطباء محكوم عليهم بالفشل و6 مقترحات لحل الأزمة

في جولة ليلية مفاجئة، نائب وزير الصحة يحيل مدير مستشفى حلوان العام للتحقيق

اختيار "السبكي" ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بقطاع الرعاية الصحية لعام 2025

"الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

الصحة: وسائل تنظيم الأسرة مجانية ومتاحة للجميع

بعد إصابة كيم كارداشيان بالمرض، ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية وأعراضه؟

ads

الأكثر قراءة

تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع طفل سقط عليه جدار في الوادي الجديد

منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

لامتصاص غضب ترامب، المكسيك تسلم "الأخ وانج" إمبراطور "الفنتانيل" إلى أمريكا (صور)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإيجل نوار وبرينتفورد ضد ليفربول

خدمات

المزيد

خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار

بعد انطلاق حملة الدعاية، موعد الصمت الانتخابي لماراثون مجلس النواب

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصاريف ورسوم حساب التوفير في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية