مشروب سحري للمذاكرة، باحث بالقومي للبحوث يكشف فوائد الشاي في تنشيط القدرات الذهنية

أكد الدكتور باسم محمد سمير، الباحث بقسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية التابع للمركز القومي للبحوث، أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الشاي الأخضر والأسود في دعم الوظائف المعرفية لدى الطلاب، خاصة خلال فترات الدراسة المكثفة والامتحانات.

وأوضح الدكتور باسم في دراسة حديثة أن الشاي الأخضر والأسود يعتبران من المشروبات واسعة الانتشار حول العالم، وقد ربطت العديد من الدراسات بين استهلاكهما وتحسين أداء الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والانتباه والتركيز، مشيرا إلى أن هذه الفوائد تعزى بشكل أساسي إلى التركيبة الفريدة للشاي التي تتضمن مركبات هامة مثل الكافيين ومضادات الأكسدة.

الكافيين واليقظة الذهنية

وأوضح الباحث أن الكافيين الموجود في الشاي يعمل كمنبه فعال للجهاز العصبي المركزي، ونتيجة لذلك، يساهم في زيادة مستويات اليقظة وتقليل الشعور بالإرهاق والتعب الذهني، كما لفت إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز القدرة على التركيز والانتباه، مما يجعله عاملًا مساعدًا هامًّا للطلاب أثناء المذاكرة والامتحانات.

مضادات الأكسدة وحماية خلايا الدماغ

وأشار الدكتور باسم إلى أن الشاي، بنوعيه الأخضر والأسود، غني بمركبات مضادات الأكسدة، إذ يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين، بينما يحتوي الشاي الأسود على الفلافونويدات.

وأكد أن هذه المضادات تلعب دورًا حيويًا في حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما قد يساهم في تحسين الوظائف المعرفية على المدى الطويل.

الثيانين والهدوء والتركيز

وسلط الباحث الضوء على الحمض الأميني الفريد "الثيانين" الموجود بكميات وفيرة في الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، موضحا أن الثيانين يعزز حالة من الاسترخاء الذهني دون أن يسبب النعاس، كما أشار إلى أن دمج الثيانين مع الكافيين قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات التركيز والانتباه لدى الأفراد.

الشاي الأخضر أم الأسود: أيهما الأنسب للدراسة؟

وأوضح الدكتور باسم أن اختيار نوع الشاي المناسب للدراسة يعتمد على التفضيل الشخصي والتأثير المطلوب، فالشاي الأخضر يحتوي على نسبة أقل من الكافيين ونسبة أعلى من الثيانين مقارنة بالشاي الأسود، مما قد يجعله خيارًا جيدًا للدراسة لفترات طويلة حيث يوفر تأثيرًا أكثر هدوءًا وتركيزًا، أما الشاي الأسود، بتركيزه العالي من الكافيين، فيمكن أن يوفر دفعة أقوى من الطاقة واليقظة، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للدراسة في ساعات متأخرة من الليل أو عندما يكون الطالب بحاجة إلى تركيز مكثف لفترة قصيرة.

نصائح لتناول الشاي أثناء الدراسة

وقدم الدكتور باسم مجموعة من النصائح للطلاب لتحقيق أقصى استفادة من تناول الشاي أثناء الدراسة وتجنب أي آثار سلبية محتملة:

تناول كميات معتدلة: لتجنب القلق والعصبية ومشاكل النوم الناتجة عن الإفراط في الكافيين، يوصى بتناول 2-3 أكواب من الشاي يوميًا.

الانتباه إلى التوقيت: يجب تجنب تناول الشاي قبل النوم مباشرة لتفادي التأثير على جودة النوم.

اختيار أنواع عالية الجودة: الشاي عالي الجودة يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.

شربه بدون سكر: إضافة السكر إلى الشاي قد تقلل من فوائده الصحية وتزيد من السعرات الحرارية.

وخلص الدكتور باسم محمد سمير إلى أن الشاي الأخضر والأسود يمكن أن يكونا أدوات مفيدة لدعم الوظائف المعرفية لدى الطلاب خلال فترات الدراسة والامتحانات، ومع ذلك، شدد على أهمية تناولهما باعتدال والانتباه إلى التوقيت المناسب لتجنب أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.