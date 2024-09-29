يحمي من تصلب الشرايين، فوائد وأضرار الشاي الأسود للجسم

تشمل الفوائد الصحية للشاي الأسود حماية القلب، وخفض مخاطر الإصابة بالسرطان، والحد من خطر الإصابة بمرض السكري، وبعد الحصاد تمر أوراق الشاي الأسود بعملية الذبول والكدمات والتدحرج والأكسدة.

تحدث الأكسدة عندما تظل الأوراق معرضة للهواء لفترة طويلة، وتقوم الإنزيمات بتكسير المواد الكيميائية الموجودة في الأوراق، مما ينتج عنه لونها البني ورائحتها المألوفة، وعملية صنع الشاي الأخضر مماثلة، لكنها لا تنطوي على الأكسدة، وتمنح الأكسدة الشاي الأسود فوائد غذائية غير موجودة في الشاي الأخضر.

على سبيل المثال، قد تقلل العناصر الغذائية الموجودة في الشاي الأسود من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وتحمي القلب من تصلب الشرايين، وتساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الفوائد الصحية للشاي الأسود

قد يكون للشاي الأسود فوائد مماثلة للشاي الأخضر، ومع ذلك فقد نظرت العديد من الدراسات على وجه التحديد في الشاي الأسود، وكيف يمكن لعملية الأكسدة أن تؤثر على الصحة.

يعد الشاي الأسود مصدرًا لـمضادات الأكسدة من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام، تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة، الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة في الجسم تنتج عن كل من العمليات الطبيعية والضغوط البيئية.

يمكن للجسم إزالة الجذور الحرة، ولكن إذا تراكمت الكثير منها، فقد تتسبب في إتلاف أو تغيير الخلايا في الجسم.

وتساهم هذه التغييرات في تطور العديد من الأمراض والحالات، مثل تصلب الشرايين وبعض أنواع السرطان.

يمكن لـ مضادات الأكسدة أن تساعد في إزالة الجذور الحرة، والشاي هو أحد مصادر مضادات الأكسدة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن المركبات الفينولية، التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة، تشكل ما يصل إلى 30٪ من الوزن الجاف للشاي الأخضر والأسود.

وتختلف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود عن تلك الموجودة في الشاي الأخضر، بسبب عملية الأكسدة، ويحتوي الشاي الأخضر بشكل أساسي على الكاتيكين، أثناء الأكسدة تتحول هذه إلى ثياروبيجينات، وثيافلافين، وفلافونول، والتي قد تمنح هذه الفوائد الشاي الأسود فوائد مختلفة عن الشاي الأخضر.

الحماية من تصلب الشرايين

يشير تصلب الشرايين إلى تراكم اللويحات في جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، وتساهم الجذور الحرة في هذه الحالة.

وتشير إحدى المراجعات إلى أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا قد يساعد في الحماية من أمراض القلب التاجية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشاي الأسود يحتوي على الكافيين، وشرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا من شأنه أن يساهم بكمية كبيرة من الكافيين في المدخول اليومي للشخص.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يقلل البوليفينول في الشاي من خطر نمو الورم، على وجه الخصوص يساعد الشاي الأسود في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد والثدي والرئة والبروستات.

خفض ضغط الدم

أشارت نتائج أحد الدراسات إلى أن الشاي الأسود قد يقلل من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي.

كما يبدو أن تناول الشاي الأسود يلغي تأثير وجبة غنية بالدهون على ضغط الدم.

المخاطر الصحية للشاي الأسود

قد تكون هناك بعض المخاطر لشرب الشاي الأسود أو الإفراط في تناوله، مثل:

العناصر السامة

يحتوي كل الشاي المخمر على معادن يمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها بكميات زائدة.

يوجد الرصاص والألمنيوم في الشاي، وبجرعات كبيرة يمكن أن تكون هذه المعادن الثقيلة سامة للإنسان، كما يمكن أن توجد آثار طفيفة من الزرنيخ والكادميوم في بعض أنواع الشاي، ولكن ليس بكميات ضارة.

يحتوي الشاي الأسود أيضًا على مستويات عالية من المنجنيز، ويحتاج الجسم إلى هذا المعدن، ولكن يمكن أن يكون سامًا عند الإفراط فيه.

كلما طالت مدة تخمير الشاي، زادت تركيز هذه العناصر السامة، ويمكن أن يقلل تخمير الشاي لمدة أقصاها 3 دقائق من المخاطر.

اعتمادًا على مكان وكيفية زراعة الناس للشاي، قد تكون هناك أيضًا آثار للمبيدات الحشرية في الأوراق، وهذا سبب آخر للناس للحد من كمية الشاي التي يستهلكونها كل يوم.

تأثيرات الكافيين على الجسم

يحتوي الشاي الأسود على حوالي 2-4٪ من الكافيين.

لذلك قد يعاني الأشخاص الحساسون للكافيين من الأرق والقلق والتهيج أو اضطراب المعدة عند تناول الشاي بكميات كبيرة.

قد يؤدي تناول الكثير من الكافيين أيضًا إلى:

عدم انتظام ضربات القلب.

الإسهال ومتلازمة القولون العصبي

ضغط العين، واحتمال الإصابة بالجلوكوما

زيادة أو نقصان نسبة السكر في الدم

فقدان الكالسيوم من خلال الكلى

ضعف وهشاشة العظام

فقر الدم

يحتوي الشاي الأسود على مادة التانين، وجدت إحدى الدراسات أن الأطعمة الغنية بالتانين، مثل الشاي، قد تكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، ولكنها قد تقلل أيضًا من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

ولهذا السبب، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من نقص الحديد تجنب تناول الشاي عند تناول مكملات الحديد أو تناول وجبة غنية بالحديد.