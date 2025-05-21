في اليوم العالمي للشاي، معهد التغذية يكشف أهم فوائده للجسم والكمية المناسبة منه

كشف المعهد القومي للتغذية عن أهم فوائد الشاي في اليوم العالمي للشاي والذي يحتفل به سنويا في 21 مايو من كل عام.

فوائد الشاي في اليوم العالمي للشاي

وقال المعهد القومي للتغذية: إن الشاي هو مشروب شعبي وتتمتع العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم بعاداتها الفريدة في شرب الشاي.

وكشف عن أهم فوائد الشاي ومنها:

1-يحتوى على مضادات اكسدة

2-يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

3-يساعد على فقدان الوزن

4-يساعد فى مكافحة السرطان

ونصح معهد التغذية بألا يزيد تناول الشاي عن 3 أكواب في اليوم مع عدم إضافة السكر

الفوائد الصحية لشرب الشاي

ورصد معهد التغذية عدد من الفوائد الصحية لشرب الشاي

1- يحتوي على مضادات الأكسدة



الشاي الأخضر

الشاي مصدر غني بمضادات الأكسدة، وتلعب هذه المركبات دورًا حيويًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، ودعم الصحة العامة من خلال تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

2. يسهل الهضم

تشتهر أنواع الشاي العشبية، مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج، بفوائدها الهضمية، يمكن لهذه الأنواع أن تُخفف أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

3- يساعد في الاسترخاء

يساعد على الاسترخاء واليقظة الذهنية دون التسبب بالنعاس، مما يجعل الشاي مشروب مهدئ للجسم

4. أفضل لصحة القلب

يتميز الشاي بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وهي مرتبطة بفوائد صحية محتملة للقلب والأوعية الدموية، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. التحكم في الوزن

قد تساعد بعض المركبات الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين، ومحتوى الكافيين، في تعزيز عملية الأيض ودعم جهود التحكم في الوزن.

6. يعزز اليقظة الذهنية

يحتوي الشاي على الكافيين بكميات قليلة، يمكن أن يعزز هذا المحتوى من الكافيين اليقظة، ويحسن التركيز والانتباه، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في الحفاظ على نشاط ذهني متواصل طوال اليوم.

الشاي

7. يقلل التوتر

يجد الكثير من الناس في كوب دافئ من الشاي خلال الأوقات العصيبة ويمكن أن يكون لعملية تحضير الشاي واحتسائءه تأثير مهدئ يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق.

8. صحة الفم

يحتوي الشاي على الفلورايد والتانينات، وهما مفيدان لصحة الفم. ولكن عند تناول الشاي بدون سكر أو إضافات زائدة، يمكن أن يكون مشروبًا مفيدًا للأسنان.

9- يحافظ على رطوبة لجسم

يساهم الشاي في زيادة كمية السوائل التى يتناولها الجسم يوميًا، ويساعد في ترطيب الجسم، ويقدم بديلًا لذيذًا عن الماء العادي.

10- مفيد للمناعة

شاي الأعشاب يساعد في تعزيز المناعة من خلال تقوية مناعة الجسم.

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