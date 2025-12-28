ضبط شخص في الجيزة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، أنشأ نشاطًا إجراميًا منظمًا، حيث كان يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات وهمية، تزعم توفير وظائف في دول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية يدفعها الضحايا تحت مسمى “رسوم إنهاء إجراءات السفر”.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.



كما تم التوصل إلى عشرة مواطنين من ضحايا عمليات النصب، الذين أكدوا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.