الأحد 28 ديسمبر 2025
ضبط شخص في الجيزة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، أنشأ نشاطًا إجراميًا منظمًا، حيث كان يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات وهمية، تزعم توفير وظائف في دول عربية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية يدفعها الضحايا تحت مسمى “رسوم إنهاء إجراءات السفر”.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطه الإجرامي كما ورد بالتحريات.


كما تم التوصل إلى عشرة مواطنين من ضحايا عمليات النصب، الذين أكدوا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

