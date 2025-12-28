وزير الإسكان يكشف مستجدات بدائل سكن مستأجري الإيجار القديم

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تعديل قانون الإيجار القديم، حدد مسئولية الوزارة بموجب نص المادة (8)، في توفير سكن بديل للمستحقين، وفقا لالتزام الدولة.

مناقشة ملف الإسكان الاجتماعي في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، أثناء مناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف الإسكان الاجتماعي.

طريقة تعامل الحكومة مع ملف الإيجار القديم

وأوضح أن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة.

عدد المتقدمين للاستفادة من بدائل الإيجار القديم

وكشف الشربيني أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.

أنماط السكن بديل الإيجار القديم

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتشمل "سكن إيجاري مدعوم _ إيجار تمليكي ينتهي بالتملك _ سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة _ أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.

إنشاء وحدات السكن البديل للإيجار القديم

وأكد أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.

