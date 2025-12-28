طريقة عمل مكرونة بالقرنبيط المشوي والجبنة، وصفة لذيذة اقتصادية ومشبِعة

18 حجم الخط

طريقة عمل مكرونة بالقرنبيط المشوي والجبنة، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات جديدة وغير مكررة، تجمع بين الطعم اللذيذ، الفائدة الغذائية، والتكلفة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.



وتأتي مكرونة بالقرنبيط المشوي والجبنة كخيار ذكي ومبتكر، يقدّم طبقًا مشبعًا وغنيًا دون الحاجة إلى مكونات باهظة الثمن، كما أنه مناسب للنباتيين ولمن يرغبون في تقليل استهلاك البروتين الحيواني.



القرنبيط من الخضراوات المهملة نسبيًا في بعض المطابخ، رغم قيمته الغذائية العالية وسهولة استخدامه بطرق متنوعة. وعند شويه في الفرن، يكتسب نكهة مميزة وقوامًا محببًا يجعله بديلًا رائعًا للحوم في العديد من الوصفات.



فوائد القرنبيط في هذه الوصفة



قبل التطرق إلى طريقة التحضير، من المهم معرفة لماذا يُعد القرنبيط اختيارًا ممتازًا:

غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تدعم المناعة.

منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله مناسبًا للدايت عند التحكم في كمية الجبنة.

اقتصادي ومتوافر طوال العام تقريبًا.



المكونات المطلوبة لعمل مكرونة بالقرنبيط



نصف كيلو مكرونة (أي نوع متوفر: أقلام، سباجيتي، أو فيوزيلي)

رأس قرنبيط متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفروم

بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أعشاب إيطالية

كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، رومي، أو خليط حسب المتاح)

2 ملعقة كبيرة كريمة طهي أو لبن (اختياري لزيادة القوام)

مكونات المكرونة بالقرنبيط



طريقة التحضير خطوة بخطوة



تحضير القرنبيط:

يُغسل القرنبيط جيدًا ويُقطع إلى زهرات متوسطة الحجم. يوضع في صينية فرن، ويُضاف إليه زيت الزيتون، الملح، الفلفل، البابريكا، والزعتر، ثم يُقلّب جيدًا حتى تتغلف القطع بالتوابل.



الشوي:

يدخل القرنبيط إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، مع التقليب مرة واحدة في المنتصف، حتى يصبح ذهبي اللون ومشويًا من الأطراف.



سلق المكرونة:

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات المكتوبة على العبوة، ثم تُصفّى وتُترك جانبًا مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق.



تحضير الصوص:

في طاسة على نار متوسطة، يُشوّح الثوم والبصل (إن استُخدم) في ملعقة زيت حتى يذبل. يُضاف القرنبيط المشوي ويُقلّب برفق.



دمج المكونات:

تُضاف المكرونة المسلوقة إلى الطاسة، مع القليل من ماء سلق المكرونة والكريمة أو اللبن (اختياري). يُقلّب الخليط حتى تتجانس المكونات.



إضافة الجبنة:

تُضاف الجبنة المبشورة وتُقلب حتى تذوب وتغلف المكرونة والقرنبيط، مع ضبط الملح والفلفل حسب الذوق.

أفكار للتقديم والتنوع

يمكن إضافة مشروم أو فلفل ألوان لزيادة القيمة الغذائية.

لمحبي النكهة القوية، يمكن إضافة رشة شطة أو فلفل حار.

تُقدّم ساخنة مع سلطة خضراء بسيطة أو عيش محمص.



لماذا تُعد وصفة اقتصادية؟

تعتمد هذه الوصفة على مكونات أساسية ومتوفرة في كل بيت، دون الحاجة للحوم أو الدجاج، ومع ذلك فهي مشبعة وغنية بالطعم. كما يمكن التحكم في كمية الجبنة حسب الميزانية، ما يجعلها مناسبة للأسر الباحثة عن أكلات موفرة دون التضحية بالمذاق.

في النهاية، مكرونة بالقرنبيط المشوي والجبنة ليست مجرد وصفة مختلفة، بل تجربة جديدة تثبت أن الأكلات البسيطة يمكن أن تكون مبتكرة، صحية، واقتصادية في آنٍ واحد، وتستحق مكانًا دائمًا على مائدة الأسرة.

