طريقة عمل الجبن المودزاريلا فى المنزل

طريقة عمل الجبن المودزاريلا، الجبن المودزاريلا من أشهر أنواع الجبن حول العالم، وتستخدم بكثرة في تحضير البيتزا والمعجنات والمكرونة واللازانيا، لما تتميز به من قوام مطاطي وطعم خفيف محبب للجميع.

وطريقة عمل الجبن المودزاريلا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها في المنزل لضمان جودتها ونظافتها وتوفير التكلفة مقارنة بالجاهزة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الجبن المودزاريلا.

مكونات عمل الجبن المودزاريلا:-

4 لترات حليب كامل الدسم يفضل حليب بقري طازج

¼ كوب خل أبيض أو عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

ماء ساخن (للعجن)

يجب أن يكون الحليب كامل الدسم وغير مبستر بدرجة عالية حتى تنجح الوصفة.

طريقة عمل الجبن المودزاريلا

طريقة عمل الجبن المودزاريلا في المنزل:-

يوضع الحليب في قدر كبير على نار متوسطة.

يسخن مع التقليب الخفيف حتى يصل لدرجة حرارة دافئة حوالي 80 إلى 85 درجة مئوية.

لا يترك حتى الغليان الكامل.

يضاف الخل أو عصير الليمون تدريجيا مع التقليب الهادئ.

ستلاحظين انفصال الحليب إلى خثارة بيضاء وماء مائل للصفرة.

يرفع القدر من على النار ويترك 5 دقائق.

تصفى الخثارة باستخدام مصفاة أو قطعة شاش نظيفة.

يضغط عليها جيدا للتخلص من أكبر كمية ممكنة من السوائل.

يضاف الملح وتقلب الخثارة قليلا.

تقطع الخثارة إلى قطع صغيرة.

يضاف إليها ماء ساخن جدا (ليس مغلي) تدريجيا.

تعجن بالملعقة أو باليد مع ارتداء قفاز حراري.

يستمر العجن حتى تصبح الجبن مطاطية وناعمة ولامعة.

تشكل الجبن على هيئة كرات أو أصابع حسب الرغبة.

يمكن وضعها في ماء بارد لتتماسك أكثر.

تترك لتبرد تماما.

تحفظ في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.

يمكن تغطيتها بقليل من ماء نظيف أو مصل اللبن.

صالحة للاستخدام لمدة 4 إلى 5 أيام.

يمكن بشرها وتجميدها لمدة تصل إلى شهر.

لنجاح الجبن الموزاريلا، يجب استخدام حليب كامل الدسم وطازج قدر الإمكان.

عدم غلي الحليب بشدة.

إضافة الخل تدريجيا.

العجن بالماء الساخن حتى الوصول للقوام المطاطي.

تصفية الجبن جيدا من السوائل.

