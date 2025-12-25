18 حجم الخط

طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي والليمون، واحدة من أشهر الأطباق الصحية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية العالية، وهي من السلطات التي تناسب مختلف الأذواق ويمكن تقديمها كطبق جانبي على مائدة الغداء أو العشاء، أو كوجبة خفيفة مشبعة، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يرغبون في تقليل السعرات الحرارية دون حرمان.



تمتاز سلطة الحمص بالزبادي والليمون، بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت تقريبًا، إلى جانب كونها مناسبة للكبار والصغار.





القيمة الغذائية لسلطة الحمص بالزبادي والليمون



الحمص من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين ولمن يقللون من استهلاك اللحوم. كما يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساهم في تنظيم الوزن.



أما الزبادي، خاصة قليل الدسم، فيُعد مصدرًا مهمًا للكالسيوم والبروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.

ويأتي الليمون ليضيف نكهة منعشة غنية بفيتامين C، الذي يعزز امتصاص الحديد من الحمص ويقوي المناعة. هذا المزيج يجعل السلطة وجبة متوازنة تجمع بين البروتين والألياف والفيتامينات.



مكونات سلطة الحمص بالزبادي والليمون

لتحضير سلطة الحمص بالزبادي والليمون نحتاج إلى:

كوبان من الحمص المسلوق جيدًا (يمكن استخدام الحمص المعلب بعد غسله جيدًا).

كوب من الزبادي الطبيعي (يفضل الزبادي اليوناني أو قليل الدسم).

عصير ليمونة كبيرة طازجة.

فص أو فصّان من الثوم المهروس حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون مطحون (اختياري لكنه يعزز الطعم ويساعد على الهضم).

بقدونس أو شبت مفروم للتزيين.

يمكن إضافة خيار أو طماطم مكعبات حسب الرغبة لزيادة الانتعاش.





مكونات سلطة الحمص

طريقة تحضير سلطة الحمص بالزبادي والليمون

في البداية، يتم سلق الحمص إذا كان جافًا بعد نقعه لمدة ليلة كاملة، حتى يصبح طريًا تمامًا، ثم يُصفى ويُترك ليبرد.

في وعاء عميق، يوضع الزبادي ويُخفق قليلًا باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى يصبح قوامه ناعمًا.

يُضاف عصير الليمون الطازج إلى الزبادي مع الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والكمون، ويتم التقليب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يُضاف الحمص المسلوق إلى خليط الزبادي، ويُقلب برفق حتى يتغطى الحمص بالكامل بالصلصة دون أن يتكسر.

يُضاف زيت الزيتون في النهاية ويُقلب مرة أخرى ليمنح السلطة نكهة غنية وقيمة غذائية أعلى.

تُزين السلطة بالبقدونس أو الشبت المفروم، ويمكن إضافة بعض حبات الحمص الكاملة أو شرائح الليمون للتقديم بشكل جذاب.





نصائح لتقديم السلطة

يمكن تقديم سلطة الحمص بالزبادي والليمون باردة بعد وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حيث تتجانس النكهات بشكل أفضل. كما يمكن تقديمها بجانب المشويات أو الدجاج المشوي أو كطبق جانبي مع الخبز الأسمر أو خبز الحبوب الكاملة. ولمن يتبعون الدايت، تُعد هذه السلطة خيارًا مثاليًا لأنها مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه.





فوائد إضافية ولمسات مبتكرة

يمكن التنويع في الوصفة بإضافة الطحينة لزيادة الطعم الشرقي، أو القليل من البابريكا المدخنة لمنحها نكهة مميزة. كما يمكن إضافة حبوب الرمان في موسمها لإضافة لمسة حلوة ومنعشة.





في النهاية، تبقى سلطة الحمص بالزبادي والليمون من الوصفات العملية والصحية التي تجمع بين البساطة والطعم الشهي، وتناسب مختلف الأنظمة الغذائية، لتكون إضافة رائعة على أي مائدة يومية.



