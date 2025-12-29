طريقة عمل الهوت شوكليت مشروب الشتاء الغني واللذيذ

18 حجم الخط

طريقة عمل الهوت شوكليت، الهوت شوكليت من أكثر المشروبات الشتوية شهرة حول العالم، فهو يجمع بين الطعم الغني للشيكولاتة والدفء الذي يمنحه للجسم في الأيام الباردة.

ولا يقتصر الهوت شوكليت على كونه مشروب لذيذ فقط، بل يعد أيضا مصدر للطاقة وتحسين المزاج، مما يجعله خيار مثالي لأمسيات الشتاء الطويلة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الهوت شوكليت.

مكونات عمل الهوت شوكليت:-

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى

2 ملعقة كبيرة سكر أو حسب الرغبة

50 جرام شيكولاتة داكنة مبشورة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح اختيارية لإبراز النكهة

طريقة عمل الهوت شوكليت:-

في إناء على نار متوسطة، يسخن الحليب دون أن يصل إلى درجة الغليان.

يضاف الكاكاو والسكر إلى الحليب مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي لتجنب التكتلات.

تضاف الشيكولاتة المبشورة ويستمر في التقليب حتى تذوب تماما ويصبح القوام ناعم وكريمي.

تضاف الفانيليا ورشة الملح، ثم يرفع الإناء من على النار.

يصب الهوت شوكليت في أكواب التقديم ويقدم ساخن.

لزيادة المتعة والمذاق، يمكن تزيين الهوت شوكليت بعدة طرق، مثل إضافة كريمة مخفوقة على الوجه.

رش القليل من الكاكاو أو الشيكولاتة المبشورة.

وضع مارشميلو لإحساس شتوي مميز.

تزيينه بعود قرفة أو رشة قرفة ناعمة.

لنجاح الهوت شوكليت، يجب استخدام كاكاو خام عالي الجودة لأنه يعطي طعم أعمق.

عدم غلي الحليب حتى لا تتغير نكهته.

التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم.

يمكن التحكم في كثافة المشروب بزيادة أو تقليل كمية الشيكولاتة.

وصفات متنوعة للهوت شوكليت

1. الهوت شوكليت بالقرفة

يضاف نصف ملعقة صغيرة قرفة أثناء تسخين الحليب لمنح نكهة دافئة مميزة.

2. الهوت شوكليت بالمارشميلو

يزين المشروب بمارشميلو أبيض أو ملون، وهو خيار مفضل للأطفال.

3. الهوت شوكليت الدايت

يستبدل السكر بمحلي طبيعي مثل ستيفيا، ويستخدم حليب خالي الدسم أو حليب اللوز.

4. الهوت شوكليت بالكريمة الثقيلة

يضاف ربع كوب كريمة طهي للحليب للحصول على قوام غني وفاخر.

