مناسبة لآخر الشهر، طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية

طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية، كفتة البطاطس الاقتصادية من الوصفات البسيطة والموفرة التي تلجأ إليها الكثير من ربات البيوت، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن طعمها اللذيذ وقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل يجعلها وجبة محببة للكبار والصغار، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي أو جانبي أو حتى كسندوتشات سريعة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية.

مكونات عمل كفتة البطاطس الاقتصادية:-

1 كيلو بطاطس

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

½ كوب بقدونس أو شبت مفروم اختياري

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم أو دقيق

1 بيضة اختياري لزيادة التماسك

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

كمون

بابريكا أو بهارات كفتة

زيت للقلي

طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية

طريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية:-

تقشر البطاطس وتغسل جيدا.

تسلق في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تنضج تماما.

تصفى جيدا من الماء وتترك قليلا حتى يزول البخار.

تهرس البطاطس وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة تماما.

نضيف إلى البطاطس المهروسة البصل المفروم والثوم.

نضيف البقدونس أو الشبت حسب الرغبة.

نضع البقسماط أو الدقيق والبيض ان استخدم.

نتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والبابريكا.

نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

نأخذ جزء من الخليط ونشكله على هيئة أصابع أو أقراص.

يمكن غمس الأصابع في القليل من الدقيق أو البقسماط لمزيد من القرمشة.

ترص في طبق حتى الانتهاء من الكمية كلها.

يسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

تقلى الكفتة حتى تكتسب لون ذهبي من الجانبين..

ترفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

تقدم ساخنة مع الخبز البلدي

بجانب سلطة خضراء أو طحينة.

يمكن تقديمها كسندوتشات للأطفال مع الكاتشب أو المايونيز.

لنجاح الوصفة يجب تصفية البطاطس جيدا من الماء حتى لا تتفكك الكفتة.

عدم الإكثار من البصل حتى لا تصبح العجينة رخوة.

القلي على نار متوسطة للحصول على لون ذهبي دون حرق.

يمكن تسويتها في الفرن كبديل صحي للقلي.

حيث ترص الكفتة في صينية مدهونة بالزيت.

تدهن الوجه بقليل من الزيت.

تخبز في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

