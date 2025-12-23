وصفة دافئة بطعم الشتاء، طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل تعرفي عليها

18 حجم الخط

طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل، القرع العسلي بالبشاميل من أشهر وألذ الحلويات الشتوية في المطبخ العربي، وخاصة المصري، حيث يجمع بين الطعم الحلو الطبيعي للقرع والقوام الكريمي الناعم لصوص البشاميل، ليمنح إحساس بالدفء والراحة في أيام الشتاء الباردة.

كما يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة المتوفرة في كل منزل، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل.

مكونات عمل القرع العسلي بالبشاميل:-

1 كجم قرع عسلي مقشر ومقطع مكعبات

½ كوب سكر يمكن زيادته أو تقليله حسب الرغبة

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة أو مستكة (اختياري)

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح صغيرة جدًا

للتزيين

جوز هند مبشور

مكسرات مجروشة

زبيب

طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل:-

في قدر على النار، يوضع القرع العسلي مع الماء والسكر.

يترك على نار متوسطة حتى يلين تماما ويتشرب السكر.

يهرس القرع هرس خشن أو ناعم حسب الرغبة.

تضاف الفانيليا والقرفة ويقلب جيدا، ثم يرفع من على النار.

في وعاء على نار متوسطة، تذوب الزبدة.

يضاف الدقيق ويقلب حتى يختفي الطعم النيئ دون أن يتغير لونه.

يضاف الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر لتجنب التكتلات.

يضاف السكر والفانيليا ورشة الملح، ويقلب حتى يصبح القوام كثيف وناعم.

في صينية فرن مدهونة بالزبدة، توضع طبقة من القرع العسلي.

تصب طبقة البشاميل فوق القرع وتفرد جيدا.

يمكن رش جوز الهند أو المكسرات على الوجه حسب الرغبة.

تدخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية.

تترك لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يتماسك البشاميل ويحصل على لون ذهبي خفيف.

يمكن تشغيل الشواية لدقائق قليلة لتحمير الوجه.

لنجاح القرع العسلي بالبشاميل، يفضل استخدام القرع العسلي الطازج للحصول على أفضل طعم.

لا تكثري من السكر لأن القرع بطبيعته حلو.

احرصي على تقليب البشاميل باستمرار لتجنب التكتلات.

يمكن إضافة ملعقة قشطة أو كريمة للبشاميل لمذاق أغنى.

يترك قليلا ليبرد قبل التقديم حتى يتماسك القوام.

