أستاذ قانون يستعرض ضوابط الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، في يونيو 2026 المقبل، يتصاعد الحديث حول ضوابط الترشح لذلك المنصب ومن يفوز بتمثيله.

بدوره، استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ضوابط اختيار وتمثيل ذلك المنصب الهام، قائلا: من الناحية القانونية، إن ميثاق جامعة الدول العربية يقضي بأن يُعين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة العربية بالأكثرية ولم يتضمن نصًا بالإجماع، ولكن من الملاءمات السياسية أنه لا يكون هناك اعتراض أو تحفظ من أيٍ من الدول على من يتم اختياره، ويكون الأمر أفضل لو حاز إجماعًا.

جامعة الدول العربية

وأضاف فوزي، في تصريح خاص: فيما يخص الأمين العام بشكل أساسي، جرى العرف أن يكون الأمين العام من دولة المقر، ودلالة ذلك إن أول أمين عام لجامعة الدول العربية وقت تشكيلها كان الوزير المفوض عبد الرحمن عزام من مصر، وظل الحال على هكذا بالتتابع، إلي أن نقلت جامعة الدول العربية مقرها إلى تونس حيث تم تعيين أمين عام لها هو الشاذلي القليبي، الدبلوماسى التونسي.

وتابع، كذلك من ناحية الواقع والسرد التاريخي، كل من تولوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدبلوماسيين، من السلك السياسي، وده أمر وعرف محمود وممتاز، يمثل إضافة كبيرة، مضيفا، وهنا عندما ننظر إلي وزارة الخارجية المصرية نجد بها رموز عظيمة كثيرة وأنتجت نبتًا غير مسبوق، وورود ورياحين عالية شامخة في عالم الدبلوماسية وعالم السياسة.

الوزير محمد عبد الحى العرابي

واستشهد فوزى، بعدد من الرموز الدبلوماسية التى يمكن الدفع بها لتولي تلك المسئولية مثل الوزير محمد عبد الحى العرابي، حيث كان وزيرًا سابقًا للخارجية المصرية وبرلماني ترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وعضوا في لجنة الخمسين لإعداد الدستور باعتباره رئيسا لحزب المؤتمر في حينه، وعضوًا حاليا في مجلس الشيوخ، وسبق له أيضا العمل سفيرًا في ألمانيا وسبق له العمل في السفارات المصرية بالكويت وواشنطن ولندن وغيرها من الدول، كما أن له جذور وطنية، وله إسهامات عملية أكاديمية كبيرة حيث شارك في العديد من مناقشات رسائل الدكتوراه في القانون الدولي العام والنظم السياسية.



وتابع: أيضا أذكر الوزير نبيل فهمي، حيث كان وزيرا للخارجية ويمتلك قدرات كبيرة.

وقال فوزى: هذه مجرد أمثلة تدل على وفرة الشخصيات المصرية الدبلوماسية رفيعة المستوى، التى لا يمكن حصرها بسبب كثرتها وكلها تمتلك الكثير من الفكر والثقافة.

منظمات العمل العربي المشترك

واختتم: أتمنى أن يتولى الأمانة دبلوماسي مصري، وأتمنى منه أيضًا أن يعيد النهضة لجامعة الدول العربية بحسبان أنها أهم منظمة من منظمات العمل العربي المشترك، متابعا، الجامعة العربية لابد أن يكون لها دور في العمل العربي المشترك في الصراعات الموجودة حاليا، ودعم الاستقرار في العديد من الدول، وأن يكون ذلك بشكل ملموس على أرض الواقع، بعيدا عن فكرة كثرة الاجتماعات وأطنان الأوراق التى تحوي توصيات غير قابلة للتنفيذ أو لا يُعتد بها، ثم يتم تكرارها في الاجتماعات المتكررة حيث نجد في جدول أعمال مجلس الجامعة العربية بنود متكررة منذ عام 48.

