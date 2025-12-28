بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء.. الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2152 لسنة 2025، والقاضي برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية.

وجاء في القرار، الصادر بتاريخ 23/ 11/ 2025 والمفوض بالتوقيع من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق يُرد إليهم الجنسية المصرية رسميًا، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.

وجاءت أسماء الأشخاص الذين تم رد الجنسية لهم كالتالي:

محمد محمود عبد العزيز، مصطفى محمد ممدوح محمد، حسين قرنى حسين، عبد الستار كامل أحمد، محمد إسماعيل أحمد، وليد أحمد سالم، وليد محمد عبده، أحمد محمد محمد، أدهم السيد عاشور، رومانى عزت إبراهيم، صالح أحمد عبد الواحد، أمين سمير أمين، ماجد أحمد على، محمود عبد الله محمود، يوسف عثمان عبد العزيز، عبد العزيز عثمان عبد العزيز، ياسمين فتحى نصر، رشا السيد محمد، تبارك شريف عبد الله، خلود عماد فهمى، منال فتحى عبد الباقى.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات القانونية المنظمة للجنسية المصرية، ويؤكد حق المواطنين في الحصول على  الجنسية وفقًا للشروط المحددة بالقانون.

