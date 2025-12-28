الأمن يفحص فيديو متداول عن هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية

18 حجم الخط

تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاهد لهروب عدد من الأشخاص من إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وذكرت مصادر أمنية أن التحريات الأولية تشير إلى أن الواقعة تتعلق بعدد من المتعافين قيد العلاج داخل المصحة، وأنه جاري تحديد مكان المنشأة والتحقق من تراخيصها للتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية المقررة.

وأكدت مصادر أمنية، أن الفحص جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط القائمين على إدارة المصحة في حال ثبوت أي مخالفات أو إهمال أدى إلى الواقعة.

