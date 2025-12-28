بالأسماء، الداخلية تمنح الإذن لـ 18 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2153 لسنة 2025، والمتعلق بمنح الإذن لثمانية عشر مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار، أن كل من المواطنين المدرجين أسماؤهم بالبيان المرفق يُسمح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع إسقاط الجنسية المصرية.

أسماء المواطنين والجنسية الممنوحة:

مصطفى أحمد سالم خليل، الهولندية، طارق على محمد الصادق على محمد، الهولندية، أمير محمد حسين إبراهيم، الهولندية، عمر أشرف محمود البسيونى، البريطانية، سها سمير على بلاطة، الهولندية، هبة حسين عبد العال محمد، الهولندية، سالى محمد بيومى طه أبو سالم، الهولندية، عايدة محمد صلاح الدين أمين الشريف، البريطانية، بدرية أحمد فرج محمد، الليبية، ساندى برسوم نسيم جرجس سليمان، اليابانية، محمد محمود على أحمد خالد، الهولندية، أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار، الألمانية، محمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار، الألمانية، محمود حمدى حسين محمد، الهولندية، محمد نبيل عبد الخالق عرفة محمد، الهولندية، فرغلى محمد فرغلى على، النمساوية، على ربيع على القاضى الكندية، محمد سامى سعد الدين محمد، البيلاروسية.

وتضمن نص القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره، تأكيدًا على حقوق المواطنين في اختيار الجنسية وفقًا للقانون المصري، مع مراعاة الإجراءات الرسمية المقررة.

