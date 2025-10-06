هل وسائل منع الحمل تخزن الدورة الشهرية وتمنع نزولها

وسائل منع الحمل عديدة ومهمة لأنها تنظم الإنجاب، توفرها وزارة الصحة فى مراكزها بجميع أنواعها وبأسعار رمزية للتشجيع على تنظيم الأسرة التى تساعد على الحد من الكثافة السكانية ومساعدة الأسر على المعيشة.

وتحرص النساء على استخدام هذه الوسائل بما يناسبهن ولكن قد تعتقد بعضهن أن هناك بعض الوسائل التى تخزن الدورة الشهرية وتمنع نزولها ما يقلقهن كثيرا.

هل وسائل منع الحمل تخزن الدورة الشهرية بالجسم؟

ويقول الدكتور ناصر الخولى أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، إن هناك شائعة تنتشر بين النساء بأن هناك وسائل لمنع الحمل تخزن الدورة الشهرية بالرحم وتمنع نزولها، ولكن هذا غير صحيح، لأن جميع وسائل منع الحمل لا تخزن الدورة الشهرية وتمنع نزول.

هل وسائل منع الحمل تخزن الدورة الشهرية؟، فيتو

وأضاف الخولى، أن مايحدث هو أن هناك وسائل لمنع الحمل تمنع تكون بطانة الرحم، وبالتالى لا يوجد دورة شهرية أثناء استخدامها، وهذا يعنى أن الدورة الشهرية غير مخزنة، وفكرة هذه الوسائل مثل الرضاعة الطبيعية، فعند بعض النساء تختفى الدورة الشهرية أول 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية، وذلك لعدم تكون بطانة الرحم، وبالتالى لا يوجد دورة شهرية هذه الفترة ولا تكون مخزنة بالجسم.

وسائل لمنع الحمل تمنع نزول الدورة الشهرية

وتابع، أن من وسائل منع الحمل التى تمنع تكون بطانة الرحم التى تساعد فى نزول الدورة الشهرية، هى حقنة منع الحمل التى تؤخذ كل 3 أشهر، وكذلك اللولب الهرموني الذى يمنع أيضا تكون بطانة الرحم، وأخيرا كبسولات منع الحمل التى يتم تركيبها أسفل الجلد.

ما تأثير كبسولات منع الحمل على الدورة الشهرية

وأوضح الدكتور ناصر الخولى أستاذ النساء والتوليد، أن كبسولات منع الحمل لا تمنع نزول الدورة الشهرية عند جميع مستخدميها فهى على حسب طبيعة كل جسم، فهناك أجسام تتفاعل معها من خلال منع نزول الدورة الشهرية وأخريات تستخدم الكبسولة وتحدث لديهن الدورة الشهرية بانتظام، وفئة أخرى تحدث لديهن اضطراب فى الدورة الشهرية، وبالتالى كل سيدة تختلف عن الأخرى من حيث تفاعل الكبسولة مع الجسم وطبيعته.

