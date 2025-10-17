تذبذب الوزن أثناء الدورة الشهرية، هل هو حقيقة أم مجرد مصادفة؟ طبيبة نساء تجيب

تلاحظ العديد من السيدات زيادة في الوزن اثناء فترة الدورة الشهرية، فعادة ما تضاف بضعة كيلوجرامات كل شهر.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء والتوليد الدكتورة أليسون ستالزر، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أسباب تغير الوزن المحتملة على مدار الدورة الشهرية.

لماذا تحدث زيادة الوزن المرتبطة بالدورة الشهرية؟

قد تعني عوامل مثل التغيرات الهرمونية، احتباس الماء، وعوامل أخرى أن السيدة تلاحظين تغيرات في الوزن في فترة الحيض.

وتشير الدكتورة ستالزر إلى أن "معظم النساء يعانين من نوع من زيادة أو تذبذب الوزن خلال دورتهن، لكن هذا لم يثبت علميا بعد". ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي تجعل من المنطقي أن تؤثر الدورة الشهرية على الوزن، وتشارك الدكتورة ستالزر أبرزها:

1. التقلبات الهرمونية

يرتفع مستوى هرمون البروجسترون بعد الإباضة (عندما يطلق المبيض بويضة). قد يلعب هذا دورا في زيادة الوزن المرتبطة بالدورة الشهرية. على سبيل المثال، تكون مستويات البروجسترون مرتفعة أيضا بشكل كبير أثناء الحمل، وهي فترة تزيد فيها الأوزان بشكل طبيعي.

وتوضح الدكتورة ستالزر: "يتذبذب البروجسترون على مدار الدورة. عندما يكون مرتفعا، قد يصبح الجسم أكثر عرضة للاحتفاظ بالوزن". يبلغ البروجسترون ذروته بعد الإباضة ويظل مرتفع حتى يبدأ النزيف. لذلك، إذا أثر هذا التغير على الوزن، فمن المفترض أن تلاحظ السيدة انخفاضه بعد بدء الدورة الشهرية.

2. احتباس الماء (الوذمة)

يعد الانتفاخ والتورم من الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، التي تظهر مباشرة قبل بدء الدورة الشهرية. وذلك لإن زيادة هرمون البروجسترون قبل بدء الحيض مباشرة يمكن أن تجعل الجسم أكثر عرضة لاحتباس الماء، وهو ما قد يضيف بضعة كيلوجرامات إلى الميزان.

3. النظام الغذائي والنشاط البدني

يمكن للتشنجات والإرهاق والمتاعب الأخرى المصاحبة للدورة الشهرية أن تعرقل العادات الصحية.

فتشير الدكتورة ستالزر: "قد تكون زيادة الوزن الطفيفة مرتبطة بحقيقة أنه عندما تكون السيدة في فترة الحيض، قد تميل أكثر إلى تناول المزيد من الأطعمة المالحة أو الحلويات ولا تكونين نشيطة كالمعتاد". يمكن أن يساهم تناول "طعام الراحة" وانخفاض النشاط في فترة الحيض في زيادة الوزن على المدى القصير.

4. التذبذب اليومي الطبيعي للوزن

من المهم ملاحظة أن التذبذبات اليومية في الوزن يمكن أن تؤثر على أي شخص، ولا تعود فقط إلى الدورة الشهرية. فالوجبات، والترطيب، وحتى حركة الأمعاء يمكن أن تؤثر على الوزن في أي وقت.

والوزن ليس شيئ ثابت، لذلك فمن الطبيعي أن يتغير قليلا من يوم لآخر، بل وحتى على مدار اليوم. وتوضح الدكتورة ستالزر: "لنفترض أن السيدة تناولت وجبة كبيرة ومالحة. قد تكون أثقل بمقدار كيلوجرام أو اثنين في اليوم التالي، لكن هذا يزول بعد ذلك.". بعبارة أخرى، قد لا تكون الدورة الشهرية هي العامل الوحيد المؤثر على الميزان.

نصائح للتعامل مع زيادة الوزن المرتبطة بالدورة الشهرية

التغيرات اليومية في الوزن طبيعية، وإذا لوحظ ارتفاع الميزان في فترة الحيض، فهناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة:

الحافظ على ترطيب الجسم: شرب الكثير من الماء يساعد على طرد الصوديوم (الملح) الزائد ويقلل من الانتفاخ. يمكن أن يساعد أيضا في إبقاء المعدة ممتلئة لتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

الحد من الأطعمة المالحة والمعالجة: يمكن أن يشجع الصوديوم على احتباس الماء والانتفاخ. بدلا من ذلك، حاولي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين لتشعري بالامتلاء والرضا.

الحافظ على النشاط: يمكن للأنشطة الخفيفة مثل المشي والتمدد أن تخفف من الانزعاج المرتبط بالدورة الشهرية. كما يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ، وتعزيز المزاج، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

