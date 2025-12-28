الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد مواطن صيني عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يصدر
وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد مواطن صيني عن البلاد لأسباب
18 حجم الخط

أصدرت  وزارة الداخلية القرار رقم 2181 لسنة 2025، القاضي بإبعاد  لانغ دينغ (LANG, DING) – صيني الجنسية، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

إبعاد مواطن صيني عن البلاد لأسباب الصالح العام 

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 20 نوفمبر 2025.

وكلف  وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير  الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإبعاد، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات اللواء محمود توفيق الوقائع المصرية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة بشوارع رمسيس وشبرا مصر ووسط البلد والهرم والتحرير

حبيبها غدر بيها وهددها بالصور والفيديوهات.. الأمن يكشف ملابسات ادعاء ابتزاز إلكتروني بالبحيرة

القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

ضبط محاولة شراء أصوات ودعاية انتخابية مخالفة بشبراخيت وسوهاج

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مشاجرة بكرداسة بسبب تردد الزبائن على محل تجاري

انتخابات النواب 2025، ضبط 3 أشخاص بتهمة محاولة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بالبحيرة وسوهاج

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

اتفاقيات تعاون ومشاريع جديدة، نتائج هامة لزيارة وزير النقل لـ جيبوتي

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

كسروا الأبواب وفروا، هروب جماعي لعشرات الشباب من مصحة في المريوطية يثير المخاوف (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads