وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد مواطن صيني عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2181 لسنة 2025، القاضي بإبعاد لانغ دينغ (LANG, DING) – صيني الجنسية، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد مواطن صيني عن البلاد لأسباب الصالح العام

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 20 نوفمبر 2025.

وكلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإبعاد، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

