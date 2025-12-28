احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

18 حجم الخط

يحتفل المصريون في الثالث عشر من يناير 2026 بمولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها في آخر ثلاثاء من شهر رجب من كل عام، وبهذه المناسبة واحتفالا بمولدها نستعرض معكم قصص الزينبات في بيت النبوة حيث يجهل الكثيرون أن السيدة زينب رضي الله عنها عقيلة بني هاشم هي إحدي الزينبات في بيت النبوة، وأن هناك زينبات أخرى في بيت النبوة غير عقيلة بني هاشم وخلال السطور التالية سنحكي قصص الزينبات في بيت النبوة فإلى التفاصيل:

زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم

تزوجت زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع في حياة أمها خديجة رضي الله عنها، وأسلمت زينب قبل زوجها، وكانت تدعوه للإسلام فلم يستجب لها، ولم يؤثَر عنه عداء أو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لزينب رغم كفره. وإرادة قريش من أبي العاص أن يطلق زينب رضي الله عنها ويزوجوه بمن شاء من بنات قريش إيذاءً لأبيها صلى الله عليه وسلم، ولكنَّ أبا العاص رفض ذلك لحبه الشديد لزينب وبقيت زينب مع زوجها أبي العاص على هذه الحالة، إذْ لم يكن نزل حينئذ التفريق بين المسلمة وغير المسلم، والذي نزل بعد ذلك عند الحديبية.

لما انتصر المسلمون في بدر، تم أسر العاص لدى المسلمين، فراحت تبذل ما في وسعها لفكاك زوجها من الأسْر، وكان مما أرسلته لتفديه وتفك أسره به: قلادة لها كانت أهدتها لها أمها خديجة رضي الله عنها عند زواجها منه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما بعث أهل مكة في فداء أُسَرائِهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رِقَّةً شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها! فقالوا: نعم) رواه الحاكم وأبو داود وحسنه الألباني.

أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح أبي العاص من الأسْر، وأخذ عليه عهدًا حين يرجع إلى مكة أن يسمح لزينب رضى الله عنها بالهجرة إلى المدينة المنورة، فوفَّى أبو العاص بذلك، وأخلى سبيلها، ورجعت إلى المدينة المنورة، بقيت عند أبيها صلوات الله وسلامه عليه.

مم أسِر أبو العاص مرة أخرى وهو ذاهب إلى الشام للتجارة، فأقبل في الليل حتى دخل على زينب، فاستجار بها فأجارته، وجاء في طلب ماله. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصبح بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا ماله فقال: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإنَّا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده، فردوه كله

ذهب (أبو العاص) إلى مكة، فأدَّى إلى كل ذي مالٍ ماله، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيًَّا كريما، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أكل أموالكم. ثم قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأعلن إسلامه في السنة السابعة للهجرة النبوية.

وفاة زينب وأبي العاص رضي الله عنهما:

لم تعِش زينب رضي الله عنها طويلًا بعد إسلام زوجها والتقائها به، إذ توفِّيت رضي الله عنها في العام الثامن من الهجرة النبوية، وقال ابن حجر: “مات أبو العاص بن الربيع في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة”.

أولاد زينب رضي الله عنها:

قال ابن حجر: "اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلِدْ لأبي العاص إلا عليًّا وأُمَامة فقط.. فأما عليّ فقد مات عندما ناهز الاحتلام.. ومات في حياته صلى الله عليه وسلم". وأما أمامة رضي الله عنها فكانت وفاتها في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

بنات الإمام علي رضي الله عنه

ربما لا يعلم كثيرون أن الإمام علي رضي الله عنه كانت له 3 بنات سماهن زينب وقد فرق البعض بينهن فقال زينب الكبرى وزينب الصغرى وفيما يلي قصة كل منهن.

زينب الكبرى

هي: بنت فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوها: سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب. وجدتها: خديجة بنت خويلد. وأخواها الشقيقان: الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

ولادتها وزواجها وأولادها:

وُلدت بعد مولد الحسين بسنتين، وكلاهما ولد في شهر شعبان، أمَّا هي ففي السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، وسَمَّاهَا الرسول صلى الله عليه وسلم «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (زينب) واشتهرت بجمال الخِلقة والخُلُقِ، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

تزوجت ابن عمها عبد الله بن جعفر (الطيَّار) بن أبي طالب، وأنجبت منه ذكورًا وإناثًا، وهم: جعفر، وعلي، وعون الكبر، ثم أم كلثوم، وأم عبد الله، وإليهم ينسب الأشراف الزَّيَانِبَة، وبعض الأشراف الجعافرة.

قصة مجيئها إلي مصر

شاركت السيدة زينب رضي الله عنها الإمام الحسين رضى الله عنه في جهاده ضد(يزيد بن معاوية) وبعد مقتله أعادوها رضي الله عنها إلى المدينة المنورة، ولما أحسُّوا بخطرها الكبير على عَرْشِهِم، اضطروها إلى الخروج، فاختارت مصر لما علمت من حب أهلها وواليها لأهل البيت.

دخلت السيدة زينب مصر في أوائل شعبان سنة 61 من الهجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء الحسين، واستقبلها أهل مصر في (بُلْبَيْس) بُكَاةً معزِّين، واحتملها والي مصر (مسلمة بن مخلد الأنصاري) إلى داره بالحمراء القُصوى عند بساتين الزهري (حي السيدة الآن).

وكانت هذه المنطقة تسمى (قنطرة السباع) نسبة إلى القنطرة التي كانت على الخليج المصري وقتئذ، فأقامت بهذه الدار أقل من عام عابدة زاهدة تفقه الناس، وتوفيت في مساء الأحد (15 من رجب سنة 62هـ)، ودفنت بمخدعها وحجرتها من دار (مَسْلَمَةَ) التي أصبحت قبتها في مسجدها المعروف الآن.

زينب الصغرى

يقال إنها هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهراء، وتسمى أيضًا زينب الصغرى تمييزا لها عن أختها زينب الكبرى، إذ تشتركان بالاسم واللقب، فهي بذلك حفيدة رسول الله محمد بن عبد الله. تزوجت من عمر بن الخطاب ثم ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب.

نسبها

هي خامس مولود لعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وهي أخت الحسن والحسين. والأرجح أنها وُلِدت في حياة جدِّها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فرأته ورآها قرابة خمس سنين؛ ولكنها لم ترو عنه حديثًا. يُقال إنها حين بلغت أشدها كانت أفصح بنات قريش.

زواجها من عمر

تزوجها عمر بن الخطاب وهي صغيرة السن، وذلك في السنة السابعة عشرة للهجرة، وبقيت عنده إلى أن قتل، وهي آخر أزواجه، ونقل الزهري وغيره: أنها ولدت لعمر بن الخطاب: زيد بن عمر بن الخطاب، ورقية بنت عمر بن الخطاب التي تزوجت من الصحابي إبراهيم بن نعيم العدوي فأنجبت له ابنة لم تُعقب وماتت رُقية عنده فدُفِنت في البقيع كما ذكر ابن حبان في كتابه الثقات

