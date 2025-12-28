الأحد 28 ديسمبر 2025
وفاة دقدق مغني المهرجانات بعد صراع مع المرض

مغني المهرجانات دقدق،
رحل عن عالمنا، منذ قليل، مغني المهرجانات وصاحب أغنية "اخواتي" الشهيرة، ومؤسس فرقة الصواريخ دقدق بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ.

وفاة دقدق بعد صراع مع المرض

وسبق ونقل مؤدي المهرجانات دقدق إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في عام 2024، حيث سيطر الورم على جسمه، وهو ما دفع الأطباء لطلب عودته إلى مصر، قام أصدقاؤه بإنهاء إجراءات نقله، على متن طائرة علاجية خاصة من ألمانيا لمصر، حيث وصلت تكلفة الطائرة العلاجية إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الطاقم الطبي المرافق للمطرب على الطائرة بعد وضعه على الأجهزة.

