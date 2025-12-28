الأحد 28 ديسمبر 2025
بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا 2025، يلتقي الجابون ضد موزمبيق، عصر اليوم الأحد، على  "ملعب أدرار"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل الجابون وموزمبيق 

موعد مباراة الجابون أمام موزمبيق

وتقام مباراة الجابون ضد موزمبيق في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، وتأتي ضمن مجموعة تضم منتخبي كوت ديفوار والكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

وتُذاع مباراة الجابون وموزمبيق في الجولة الثانية عن المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر مجموعة قنوات بين سبورتس التي تملك الحقوق الحصرية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي.

وتعد مباراة الجابون وموزمبيق بمثابة مواجهة الجريحين، حيث يسعى كل منتخب لتعويض خسارته في الجولة الأولى وتأمين حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويسعى منتخب الجابون بقيادة النجم المخضرم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا الفرنسي لتحقيق الفوز على موزمبيق لتعويض خسارته أمام الكاميرون في الجولة الأولى بهدف دون رد.

كما يسعى منتخب موزمبيق بقيادة نجمه رينالدو ماندافا مدافع سندرلاند الإنجليزي، والذي يشارك  للمرة السادسة منذ ظهورها الأول عام 1986، لكنها لم تحقق أي فوز خلال 15 مباراة فى النسخ الماضية، سجل خلالها 8 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية تستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

