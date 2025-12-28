حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة بشوارع رمسيس وشبرا مصر ووسط البلد والهرم والتحرير

18 حجم الخط

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية النسبية مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل مع أي معوقات.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، الطريق الدائري، محور صلاح سالم، كورنيش النيل، ومحور المشير، مع ظهور كثافات محدودة بمناطق وسط المدينة في أوقات الذروة الصباحية، دون تأثير على معدلات السير.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة ملحوظة بشوارع الدقي، العجوزة، شارع الهرم، محور 26يوليو، والمريوطية، مع تباطؤ نسبي بمحيط بعض الأعمال الجارية دون تسجيل تكدسات مؤثرة.

وفى محافظة القليوبية، انتظمت حركة السيارات على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، وطريق بنها الحر، ومداخل شبرا الخيمة، مع كثافات خفيفة متوقعة في الاتجاه القادم للقاهرة خلال ساعات الذروة.

استمرار المتابعة المرورية

وتواصل الإدارة العامة للمرور الدفع بالخدمات المرورية على المحاور الرئيسية والبديلة، مع تواجد الأوناش وسيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، بما يضمن تحقيق السيولة والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار المتابعة اليومية للحالة المرورية وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط وتسيير حركة السيارات.

ورصدت المتابعة الميدانية أحجاما مرورية متوسطة بشوارع رمسيس وشبرا مصر ووسط البلد وشارع الهرم وشارع التحرير بالدقي، محور كورنيش النيل.

