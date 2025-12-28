الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متوسطة بشوارع رمسيس وشبرا مصر ووسط البلد والهرم والتحرير

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية
18 حجم الخط

 شهدت الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية النسبية مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل مع أي معوقات.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، الطريق الدائري، محور صلاح سالم، كورنيش النيل، ومحور المشير، مع ظهور كثافات محدودة بمناطق وسط المدينة في أوقات الذروة الصباحية، دون تأثير على معدلات السير.

وشهدت محافظة الجيزة سيولة ملحوظة بشوارع الدقي، العجوزة، شارع الهرم، محور 26يوليو، والمريوطية، مع تباطؤ نسبي بمحيط بعض الأعمال الجارية دون تسجيل تكدسات مؤثرة.

وفى محافظة القليوبية، انتظمت حركة السيارات على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، وطريق بنها الحر، ومداخل شبرا الخيمة، مع كثافات خفيفة متوقعة في الاتجاه القادم للقاهرة خلال ساعات الذروة.

استمرار المتابعة المرورية

وتواصل الإدارة العامة للمرور الدفع بالخدمات المرورية على المحاور الرئيسية والبديلة، مع تواجد الأوناش وسيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، بما يضمن تحقيق السيولة والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار المتابعة اليومية للحالة المرورية وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط وتسيير حركة السيارات.

ورصدت المتابعة الميدانية أحجاما مرورية متوسطة بشوارع رمسيس وشبرا مصر ووسط البلد وشارع الهرم وشارع التحرير بالدقي، محور كورنيش النيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم أخبار المرور الطرق والكباري القاهرة والجيزة والقليوبية الحملات المرورية وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

حبيبها غدر بيها وهددها بالصور والفيديوهات.. الأمن يكشف ملابسات ادعاء ابتزاز إلكتروني بالبحيرة

القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

ضبط محاولة شراء أصوات ودعاية انتخابية مخالفة بشبراخيت وسوهاج

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مشاجرة بكرداسة بسبب تردد الزبائن على محل تجاري

انتخابات النواب 2025، ضبط 3 أشخاص بتهمة محاولة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بالبحيرة وسوهاج

الأمن يكشف غموض اختفاء شخص بسوهاج بعد استغاثة زوجته

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

قفزة في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

اليوم، انطلاق حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2025" في دبي، اعرف الموعد والقنوات الناقلة

المجلس الإسلامي العلوي في سوريا يدعو إلى "طوفان بشري" اليوم بعد استهداف مسجد الإمام بحمص

أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads