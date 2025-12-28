تفاصيل 8 مواجهات جمعت بين الكاميرون وكوت ديفوار بالكان قبل مباراة الليلة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025.. تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم الأحد للمغرب لمتابعة مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.



وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار والكاميرون على ملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وقبل مباراة الليلة التقى الكاميرون وكوت ديفوار في ثماني مباريات في كأس الأمم الأفريقية.

فاز المنتخب الكاميروني في 5 مباريات وانتهت مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية بالتعادل قبل أن تفوز كوت ديفوار بضربات الترجيح في واحدة.

أهداف مباريات الكاميرون وكوت ديفوار في الكان

وأسفرت المواجهات الثمانية بين الفريقين عن تسجيل 15 هدفا، حيث سجل الفريق الكاميروني 11 هدفا وسجل منتخب كوت ديفوار أربعة أهداف.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فأن كوت ديفوار فازت بأخر لقاء بين الفريقين في عام 2015، حيث فاز الفريق بنتيجة 1/صفر في دور المجموعات حيث سجل له ماكس جراديل في الدقيقة 35 ليطيح بالكاميرون من المسابقة.

وجاءت خمس مواجهات بينهما بكأس الأمم في دور المجموعات نسخ 1970 و1984 و2000 و2002 و2015، حيث فاز المنتخب الكاميروني بأول أربع مواجهات فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في المواجهة الخامسة عام 2015.

ونجح منتخب الكاميرون في الفوز على كوت ديفوار 3/صفر و1/صفر على الترتيب في دور المجموعات وذلك في طريقه للتتويج بلقبي 2000 و2002.

كما حقق منتخب كوت ديفوار فوزه الثاني بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 بعدما تغلب على الكاميرون في دور المجموعات، كما تغلب عليه بضربات الترجيح في قبل نهائي نسخة عام 1992 والتي شهدت تتويج كوت ديفوار باللقب الأول.

وفي ثماني مواجهات بينهما بكأس أمم أفريقيا، حقق منتخب كوت ديفوار الفوز مرة واحدة فقط خلال 90 دقيقة، وجاء الفوزين الأخرين في قبل نهائي 1992 ودور الثمانية في 2006 عن طريق ضربات الترجيح.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1/1 بعد 120 دقيقة في دور الثمانية بنسخة عام 2006، قبل أن يفوز منتخب كوت ديفوار بنتيجة 12/11 بضربات الترجيح، وكان صامويل إيتو هو اللاعب الوحيد الذي أهدر في ضربات الترجيح من بين 24 ضربة منفذة.

وكان إيمرس فاي، المدير الفني الحالي لكوت ديفوار، شارك في تلك المباراة في عام 2006 ونفذ الضربة الرابعة لفريقه بنجاح في ضربات الترجيح.

وانتهت مواجهة واحدة فقط من أصل ثماني مواجهات بين الفريقين بالبطولة بالتعادل السلبي، وكان ذلك في قبل نهائي نسخة عام 1992 والتي فاز بها الفريق الإيفواري بضربات الترجيح.

وحافظ المنتخب الكاميروني على نظافة شباكه في خمس مواجهات من أصل ثمانية بكأس أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار، وتلقت شباكه الأهداف في ثلاث مباريات فقط ومنها فوزه في دور مجموعات نسخة عام 1970 بنتيجة 3/2 والتعادل 1/1 في دور الثمانية بنسخة 2006 ثم الخسارة بهدف نظيف في عام 2015.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

