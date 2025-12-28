أمم أفريقيا، التشكيل المتوقع لقمة الكاميرون وكوت ديفوار

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تقام مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار والكاميرون على ملعب الملعب الكبير بمدينة مراكش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة الكاميرون وكوت ديفوار كالتالي:

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكاميرون

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، إيفان نديكان، أوديلون كوسونو، جيلا دوي.

خط الوسط: إبراهيم سنجره، جان مايكل سيري، فرانك كيسي.

خط الهجوم: يان ديوماند، ويلفريد زاها، أماد تراوري.

تشكيل منتخب الكاميرون ضد كوت ديفوار

حراسة المرمى: ديفيز إيباسي.

خط الدفاع: نوهو تولو، سامويل كوتو، تشي مالون جونيور.

خط الوسط: دارلين يونجوا، داني لوودر، كارلوس باليبا، آرثر إيبونج، جونيور بابتيست تشاماديو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، إيتا يونج.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

