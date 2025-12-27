جوائز للأعضاء، تفاصيل تنظيم نادي إنبي مشاهدة جماعية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

18 حجم الخط

حرص نادي إنبي بقيادة أيمن الشريعي رئيس النادي علي تنظيم مشاهدة جماعية لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية في مقر النادي البترولي حضرها مجلس الادارة مع أعضاء النادي.

وقام نادي إنبي بتنظيم مسابقة للأعضاء بتوقع نتيجة المباراة لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام جنوب أفريقيا في إطار دعم ومؤازرة المنتخب، وتسلم الفائزين تي شيرتات منتخب مصر من قبل مجلس إدارة نادي إنبي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي إنبي يتكون من:

- رئيس النادي: أيمن الشريعي

-نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري

- أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم

الأعضاء:

• أحمد شوقي غريب

• عبد الشهيد سلام

• رنا عصام شلتوت

• أحمد نبيل سرايا

أعضاء تحت السن:

• محمد سعد إبراهيم

وكان منتخب مصر حسم تأهله رسميًا إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه الثمين على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء الانتصار ليؤكد قوة المنتخب المصري في البطولة، حيث أصبح أول منتخب يضمن الصعود إلى دور الـ16، مواصلًا حضوره الدائم بين كبار القارة السمراء.



وبهذا التأهل، رفع منتخب مصر رصيده إلى 18 مشاركة في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية، ليواصل ترسيخ مكانته كأكثر المنتخبات ثباتًا ونجاحًا في البطولة.



كما حمل الفوز رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما وصل عدد انتصارات منتخب مصر في أمم أفريقيا إلى 62 فوزًا، ليعزز رقمه القياسي كـأكثر منتخب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة.

