18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تنطلق غدا الاثنين جولة الحسم “مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا بالمجموعات الستة”.

وتقام مباريات كل مجموعة في توقيت واحد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتنافسة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا

الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية

أنجولا ضد مصر – 6 مساءً

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساءً

المجموعة الأولى

زامبيا ضد المغرب – 9 مساءً

جزر القمر ضد مالي – 9 مساءً

الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة

أوغندا ضد نيجيريا – 6 مساءً

تنزانيا ضد تونس – 6 مساءً

المجموعة الرابعة

بوتسوانا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً

بنين ضد السنغال – 9 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة

غينيا الاستوائية ضد الجزائر – 6 مساءً

السودان ضد بوركينا فاسو – 6 مساءً

المجموعة السادسة

الجابون ضد كوت ديفوار – 9 مساءً

موزمبيق ضد الكاميرون – 9 مساءً

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.