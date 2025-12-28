18 حجم الخط

يتقاسم كوت ديفوار والكاميرون ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثانية.

ويلتقي اليوم الجابون ضد موزمبيق، والكاميرون ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة الأمم الأفريقية 2025.

ترتيب مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار



ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- كوت ديفوار - 3 نقاط

2- الكاميرون - 3 نقاط

3- الجابون - بدون نقاط

4- موزمبيق - بدون نقاط

موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة

ويلتقي اليوم الجابون ضد موزمبيق في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، فيما يلتقي كوت ديفوار ضد الكاميرون في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتعد المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار هي أفقر المجموعات في أمم أفريقيا التي شهدت قلة في عدد الأهداف في الجولة الأولى.

وشهدت مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار إحراز هدفين فقط في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق.

