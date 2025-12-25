أمم أفريقيا، مجموعة الكاميرون والأفيال الأفقر أهدافا بعد الجولة الأولى

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تعد المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار هي أفقر المجموعات في أمم أفريقيا التي شهدت قلة في عدد الأهداف بعد الجولة الأولى.

وشهدت مجموعة الكاميرون وكوت ديفوار إحراز هدفين فقط بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

فيما شهدت مجموعة تونس أكثر المجموعات إحرازا للأهداف بواقع 7 أهداف وتليها مجموعتي مصر والجزائر بعدد 6 أهداف لكل منهما.

وجاءت حصيلة الأهداف المسجلة بالمجموعات الستة كالتالي:

مجموعة المغرب: 4 أهداف

مجموعة مصر: 6 أهداف

مجموعة تونس: 7 أهداف

مجموعة السنغال: 4 أهداف

مجموعة الجزائر: 6 أهداف

مجموعة الكاميرون والأفيال: هدفان فقط

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر ( المجموعة الأولى )

مالي 1-1 زامبيا ( المجموعة الأولى )

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا ( المجموعة الثانية )

مصر 2-1 زيمبابوي ( المجموعة الثانية )

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان ( المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق ( المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون ( المجموعة السادسة)

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

وجاء جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الأولى كالتالي..

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025

1- المغرب، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 0 هدف.

2- مالي، نقطة واحدة، له 1 هدف، عليه 1 هدف.

3- زامبيا، نقطة واحدة، له 1 هدف، عليه 1 هدف.

4- جزر القمر، بدون نقاط، له 0 أهداف، عليه 2 هدف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025

1- مصر، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

2- جنوب أفريقيا، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

3- أنجولا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- زيمبابوي، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025

1- تونس، 3 نقاط، له 3 هدف، عليه 1 هدف.

2- نيجيريا، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

3- تنزانيا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- أوغندا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 3 هدف.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025

1- السنغال، 3 نقاط، له 3 أهداف، عليه 0 هدف.

2- الكونغو الديمقراطية، 3 نقاط، له 1 هدف، عليه 0 هدف.

3- بنين، بدون نقاط، له 0 هدف، عليه 1 هدف.

4- بوتسوانا، بدون نقاط، له 0 هدف، عليه 3 هدف.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025

1- الجزائر، 3 نقاط، له 3 أهداف، عليه 0 أهداف.

3- بوركينا فاسو، 3 نقاط، له هدفان، عليه 1 هدف.

3- غينيا الاستوائية، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- السودان، بدون نقاط، له 0 أهداف، عليه 3 أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025

2- كوت ديفوار، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

2- الكاميرون، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

3- الجابون، بدون نقاط، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

4- موزمبيق، بدون نقاط ، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

