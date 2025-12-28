الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

الجابون
الجابون
18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يلتقي الجابون ضد موزمبيق، عصر اليوم الأحد، على  "ملعب أدرار"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة الجابون أمام موزمبيق

وتقام مباراة الجابون ضد موزمبيق في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، وتأتي ضمن مجموعة تضم منتخبي كوت ديفوار والكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

وتُذاع مباراة الجابون وموزمبيق في الجولة الثانية عن المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر مجموعة قنوات بين سبورتس التي تملك الحقوق الحصرية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي.

وتعد مباراة الجابون وموزمبيق بمثابة مواجهة الجريحين، حيث يسعى كل منتخب لتعويض خسارته في الجولة الأولى وتأمين حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويسعى منتخب الجابون بقيادة النجم المخضرم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا الفرنسي لتحقيق الفوز على موزمبيق لتعويض خسارته أمام الكاميرون في الجولة الأولى بهدف دون رد.

كما يسعى منتخب موزمبيق بقيادة نجمه رينالدو ماندافا مدافع سندرلاند الإنجليزي، والذي يشارك  للمرة السادسة منذ ظهورها الأول عام 1986، لكنها لم تحقق أي فوز خلال 15 مباراة فى النسخ الماضية، سجل خلالها 8 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية تستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجابون موزمبيق الجابون أمام موزمبيق مباراة الجابون أمام موزمبيق كأس أمم أفريقيا 2025 أمم أفريقيا 2025 مباراة الجابون وموزمبيق

مواد متعلقة

مدرب جنوب أفريقيا: فزت على مصر مع الكاميرون عام 2017 واليوم نسعى للفوز مجددا

أمم أفريقيا، مجموعة الكاميرون والأفيال الأفقر أهدافا بعد الجولة الأولى

أمم إفريقيا، الكاميرون تحقق فوزا هاما أمام الجابون في الجولة الأولى

منتخب نيجيريا يضرب الجابون برباعية ويتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads