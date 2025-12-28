قرار جديد لوزارة البترول بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومدن الفيوم

الأحد 28 ديسمبر 2025
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 291 تابع (ب)، الصادر في 25 ديسمبر 2025، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1884 لسنة 2025، بشأن تنفيذ مشروع 3 خطوط غاز طبيعي لتغذية مدن وقرى الفيوم بالغاز، بطول 40.5 كيلو متر، لمدة 18 شهر.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة البترول "الموافقة على تنفيذ مشروع عدد (۳) خطوط غاز طبیعی صلب بضغط ۷۰ بار لتغذية مدن وقرى محافظة الفيوم بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) بأقطار ٢٤ بوصة- ١٦ بوصة وبطول إجمالي ٤٠,٥ كم لمدة ۱۸ شهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة له"
ويبدأ مسار الخط بنطاق محافظة بنى سويف بالأراضى الزراعية بإقامة غرفة بلوف رقم (۱) بمساحة إجمالية 10000 متر مربع، وإنشاء مدق (مدخل) لغرفة البلوف بأبعاد (۲۷۰ م × ۱۰ م) بإجمالي مساحة ٢٧٠٠م٢ عند الكيلو (صفر)، على خط الغاز القائم دهشور/ بنى سويف قطر ٣٦ بوصة، الصادر له موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (۱۷۸۱ / ۲۰۱۷)، ثم يمتد في اتجاه الغرب داخل عزبة عبد الحفيظ بمحافظة بنى سويف، ثم يمتد غربا موازيًا لكل من ترعة الجيزة وجنابية الجيزة اليمنى حتى الكم ٢,٤٠٠ ثم يقطع طريق بنى سويف - الفيوم ثم يمتد موازيا له من الناحية الجنوبية حتى نهاية الأراضي الزراعية عند الكم ۲,۹۰۰ ثم يستمر ممتدا موازيا لطريق بنى سويف - الفيوم من الناحية الجنوبية في الأراضي الصحراوية حتى الكم ٣,٨٠٠. 


ثم يمتد مسار خط الغاز بنطاق محافظة الفيوم بإمتداده غربا موازيا لكل من ترعة الجيزة وجنابية الجيزة اليمنى من الكم ۳,۸۰۰ في الأراضي الصحراوية ثم يقطع طريق بني سويف- الفيوم ثم يمتد موازيا له من الناحية الجنوبية حتى الكم ٩,١٠٠ وإقامة غرفة البلوف رقم (۲) بمساحة إجمالية ١٥٠٠م٢ نهاية الأراضي الصحراوية، ثم يبدأ في الأراضي الزراعية ممتدًا في الاتجاه الجنوب الغربي قاطعا أراضي زراعية وقاطعا مصرف كمال وترعة بحر يوسف (ملاحي) وترعة بحر حسن واصف (ملاحي) والطريق الصحراوى الغربي حتى الكم ١٣,٦٠٠ نهاية الأراضي الزراعية، ثم يمتد في اتجاه الجنوب الغربي داخل الأراضي الصحراوية داخل نطاق مدينة الفيوم الجديدة حتى يصل الخط إلى نقطة النهاية بإقامة غرفة بلوف رقم (۳) بمساحة إجمالية ٦٠٢٥م٢ عند الكم ۱۹,۰۰۰ داخل مدينة الفيوم الجديدة.

جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية تغذية مدن وقرى الفيوم بالغاز محافظة الفيوم الغاز الطبيعي

