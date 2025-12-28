ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات الأسبوع

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات أول الأسبوع.

المؤشر الرئيسى للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% عند مستوى 41482 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 50982 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% عند مستوى 18871 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% عند مستوى 4620 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% عند مستوى 13126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 17259 نقطة، وصعدو مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 4445 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسى للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

