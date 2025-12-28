ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات أول الأسبوع.
المؤشر الرئيسى للبورصة
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% عند مستوى 41482 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 50982 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% عند مستوى 18871 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% عند مستوى 4620 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% عند مستوى 13126 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 17259 نقطة، وصعدو مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 4445 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسى للبورصة
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.
